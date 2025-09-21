IBPS RRB में 13,217 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, ग्रेजुएट्स जल्द करें अप्लाई
IBPS RRB Recruitment 2025 Last Date: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने देशभर के रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) में अलग-अलग 13,217 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 21 सितंबर, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे तुरंत आवेदन कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:13 PM IST
IBPS RRB Recruitment 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने देशभर के अलग-अलग रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) में विभिन्न 13,217 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख आज यानी 21 सितंबर, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर आवेदन वींडो बंद होने से पहले तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

इन 13,217 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) - 7,972 पद

  • ऑफिसर स्केल - I (असिस्टेंट मैनेजर) - 3,907 पद 

  • ऑफिसर स्केल-II (जनरल बैंकिंग ऑफिसर) -  854 पद

  • ऑफिसर स्केल-II (चार्टर्ड एकाउंटेंट) - 69 पद

  • ऑफिसर स्केल-II (लॉ ऑफिसर) -  48 पद

  • ऑफिसर स्केल-II (मार्केटिंग ऑफिसर) - 15 पद

  • ऑफिसर स्केल-II (ट्रेजरी मैनेजर) - 16 पद

  • ऑफिसर स्केल-II (एग्रीकल्चर ऑफिसर) - 50 पद

  • ऑफिसर स्केल-II (सूचना प्रौद्योगिकी ऑफिसर) - 87 पद 

  • ऑफिसर स्केल-II (सीनियर मैनेजर) - 199 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ काम करने का अनुभव होना अनिवार्य हैं. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

आयु सीमा 

  • ऑफिस असिस्टेंट - 18 से 28 साल

  • ऑफिसर स्केल-I - 18 से 30 साल

  • ऑफिसर स्केल-II - 21 से 32 साल

  • ऑफिसर स्केल-III - 21 से 40 साल

आवेदन शुल्क 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल, OBC, EWS - 850 रुपए

  • SC, ST, PwBD - 175 रुपए

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद IBPS RRB Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. ​

