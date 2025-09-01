Bank Job Vacancy 2025: बैंक में निकली बंपर भर्तियां; फटाफट कर लें रजिस्ट्रेशन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?

IBPS RRB Recruitment Registration Starts: IBPS RRB 2025 का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है. इसी के साथ रीजनल रूरल बैंकों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू को गई.
IBPS RRB Recruitment 2025: बैंक नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, सोमवार 1 सितंबर को आईबीपीएस (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खबर में पढ़ें भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स और अप्लाई करने का प्रोसेस.
बता दें, आईबीपीएस की कॉमन रिक्रूटमेट प्रोसेस (IBPS CRP RRB XIV) के माध्यम से ग्रुप ए ऑफिसर स्केल और ग्रुप बी (ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) के कई पदों पर भर्ती की जाएगी. हालांकि, पदों की डिटेल्स को अभी तक शेयर नहीं किया गया है. अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर कर सकते हैं. अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है.
IBPS CRP RRB परीक्षा कब होगा?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आईबीपीएस सीआरपी आरआरबी भर्ती परीक्षाएं नवंबर से शुरू हो जाएंगी.
प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET): नवंबर 2025
प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर-दिसंबर 2025
प्रीलिम्स रिजल्ट: दिसंबर या जनवरी 2026
मेन्स परीक्षा: फरवरी 2026
ग्रुप ए इंटरव्यू: जनवरी-फरवरी 2026
जानें एलिजिबिलिटी और एज लिमिट
ऑफिसर स्केल I (असिस्टेंट मैनेजर): इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. हालांकि, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ में कंप्यूटर की जानकारी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. इसके अलावा दो साल का अनुभव होना चाहिए. कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए.
ऑफिसर स्केल II जनरल बैंकिंग ऑफिसर (मैनेजर): इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए. कम से कम 50 प्रतिशत नंबर ग्रेजुएशन में होने चाहिए. कैंडिडेट्स की उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए.
ऑफिसर स्केल II स्पेशलिस्ट ऑफिसर(मैनेजर): इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीएआई से सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए. वहीं, लॉ ऑफिसर के पोस्ट के लिए 50 फीसदी नंबरों से एलएलबी किया होना चाहिए.
ऑफिसर स्केल III (सीनियर मैनेजर): इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट्स के पास हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट, लॉ, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, फॉरेस्ट्री, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बैंडरी, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. कम से कम 50 प्रतिशत के साथ ग्रेजुएट पास होना चाहिए. बैंक या किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 5 साल का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस): इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए.