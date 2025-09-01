Bank Job Vacancy 2025: बैंक में निकली बंपर भर्तियां; फटाफट कर लें रजिस्ट्रेशन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?
Advertisement
trendingNow12904357
Hindi Newsनौकरी

Bank Job Vacancy 2025: बैंक में निकली बंपर भर्तियां; फटाफट कर लें रजिस्ट्रेशन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?

IBPS RRB Recruitment Registration Starts: IBPS RRB 2025 का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है. इसी के साथ रीजनल रूरल बैंकों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू को गई. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Job Vacancy 2025: बैंक में निकली बंपर भर्तियां; फटाफट कर लें रजिस्ट्रेशन, जानें कौन और कैसे कर सकता अप्लाई?

IBPS RRB Recruitment 2025: बैंक नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, सोमवार 1 सितंबर को आईबीपीएस (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खबर में पढ़ें भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल्स और अप्लाई करने का प्रोसेस.  

बता दें, आईबीपीएस की कॉमन रिक्रूटमेट प्रोसेस (IBPS CRP RRB XIV) के माध्यम से ग्रुप ए ऑफिसर स्केल और ग्रुप बी (ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) के कई पदों पर भर्ती की जाएगी. हालांकि, पदों की डिटेल्स को अभी तक शेयर नहीं किया गया है. अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर कर सकते हैं. अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है.

30 से 45 साल वालों के लिए नौकरी का मौका; सैलरी 67,700 तक! जानें एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

IBPS CRP RRB परीक्षा कब होगा?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, आईबीपीएस सीआरपी आरआरबी भर्ती परीक्षाएं नवंबर से शुरू हो जाएंगी. 

  • प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET): नवंबर 2025

  • प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर-दिसंबर 2025

  • प्रीलिम्स रिजल्ट: दिसंबर या जनवरी 2026

  • मेन्स परीक्षा: फरवरी 2026

  • ग्रुप ए इंटरव्यू: जनवरी-फरवरी 2026

जानें एलिजिबिलिटी और एज लिमिट

ऑफिसर स्केल I (असिस्टेंट मैनेजर): इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. हालांकि,  हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ में कंप्यूटर की जानकारी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. इसके अलावा दो साल का अनुभव होना चाहिए. कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. 

ऑफिसर स्केल II जनरल बैंकिंग ऑफिसर (मैनेजर): इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए. कम से कम 50 प्रतिशत नंबर ग्रेजुएशन में होने चाहिए. कैंडिडेट्स की उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए. 

ऑफिसर स्केल II स्पेशलिस्ट ऑफिसर(मैनेजर): इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीएआई से सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए. वहीं, लॉ ऑफिसर के पोस्ट के लिए 50 फीसदी नंबरों से एलएलबी किया होना चाहिए.

ऑफिसर स्केल III (सीनियर मैनेजर): इस पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट्स के पास  हॉर्टिकल्चर, मैनेजमेंट, लॉ, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, फॉरेस्ट्री, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बैंडरी,  इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. कम से कम 50 प्रतिशत के साथ ग्रेजुएट पास होना चाहिए. बैंक या किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 5 साल का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. 

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस): इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए.

 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

IBPS Recruitmentibps rrb recruitment

Trending news

Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
;