/ICAI Vacancy 2026: CA का टैग देने वाली कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 40 साल तक के उम्र वालों को मिल सकेगी नौकरी

ICAI Branch Incharge Recruitment 2026: क्या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक आपको अपनी पसंद की कोई नौकरी मिली नहीं है तो चिंता न करें. आपके लिए एक गुड न्यूज है. देश में सीए का टैग देने वाली कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई, परीक्षा और मेंबरशिप का संचालन करने वाली संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 129 पदों पर भर्ती निकाली है जिसके तहत योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
आईसीएआई में ब्रांच इनचार्ज के 129 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2026 है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किन पदों पर वैकेंसी है, कौन आवेदन कर सकता है, कितनी सैलरी और कैसे आवेदन कर सकते हैं? आइए सब कुछ जानते हैं.
इस भर्ती के जरिए संस्थान अपनी विभिन्न रीजनल काउंसिल की शाखाओं के लिए ब्रांच इनचार्ज नियुक्त करेगा.
|रीजनल काउंसिल
|पद
|सेंट्रल इंडिया (CIRC)
|42
|ईस्टर्न इंडिया (EIRC)
|07
|नॉर्थर्न इंडिया (NIRC)
|20
|साउथर्न इंडिया (SIRC)
|29
|वेस्टर्न इंडिया (WIRC)
|31
|कुल
|129
शैक्षिक योग्यता:- उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए. यानी सामान्य ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं.
आयु सीमा:- आवेदक की उम्र 27 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 30 जून 2026 के आधार पर की जाएगी.
अनुभव:- ब्रांच कैटेगरी I, II और III के लिए 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए. जबकि, ब्रांच कैटेगरी IV, V और VI के लिए कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है.
|संस्थान
|इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)
|पद का नाम
|ब्रांच इनचार्ज
|कुल पद
|129
|आवेदन शुरू
|3 जुलाई 2026
|अंतिम तिथि
|19 जुलाई 2026
|आधिकारिक वेबसाइट
|icai.org
|आवेदन शुल्क
|सभी वर्गों के लिए 250 रुपये
|सालाना सैलरी
|लगभग 4.10 लाख रुपये से 7.45 लाख रुपये (ब्रांच कैटेगरी के अनुसार)
सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाएं.
होमपेज पर Career सेक्शन में जाएं.
Branch Incharge Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें.
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगइन करें.
आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव भरें.
फोटो, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
250 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.
अगर आप आवश्यक योग्यता और अनुभव रखते हैं, तो अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन कर दें.
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)- सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा 180 मिनट की होगी और कुल 425 अंकों की रहेगी. परीक्षा में - इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ईमेल राइटिंग, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, जनरल अवेयरनेस और बेसिक अकाउंट्स जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे.
इंटरव्यू- सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा. इसके बाद सीबीटी और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी.