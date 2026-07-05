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ICAI Vacancy 2026: CA का टैग देने वाली कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 40 साल तक के उम्र वालों को मिल सकेगी नौकरी

ICAI Branch Incharge Recruitment 2026: आईसीएआई देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई, परीक्षा और मेंबरशिप का संचालन करने वाली प्रमुख संस्था है, जहां पर ब्रांच इनचार्ज पदों पर 100 से ज्यादा भर्तियां निकली है. आइए जानते हैं कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या प्रोसेस है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 05, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:41 AM IST
ICAI Vacancy 2026: CA का टैग देने वाली कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 40 साल तक के उम्र वालों को मिल सकेगी नौकरी
Image Credit: ICAI Branch Incharge Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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