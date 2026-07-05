/ICAI Vacancy 2026: CA का टैग देने वाली कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 40 साल तक के उम्र वालों को मिल सकेगी नौकरी

ICAI Branch Incharge Recruitment 2026: क्या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक आपको अपनी पसंद की कोई नौकरी मिली नहीं है तो चिंता न करें. आपके लिए एक गुड न्यूज है. देश में सीए का टैग देने वाली कंपनी में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई, परीक्षा और मेंबरशिप का संचालन करने वाली संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 129 पदों पर भर्ती निकाली है जिसके तहत योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.