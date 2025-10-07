ICG Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी, भारतीय तटरक्षक बल में निकली भर्ती; इस तरह से करना होगा आवेदन

Indian Coast Guard Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की चाह हर कोई रखता है लेकिन किसी कारण पढ़ाई पूरी न हो पाने या सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करने की वजह से कुछ लोगों के लिए ये सपना अधूरा सा रह जाता है. अगर आप 18 से 30 साल की उम्र के बीच के युवा हैं और सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है तो चिंता न करें. भारतीय तटरक्षक बल की ओर से भर्ती की जा रही है. इस भर्ती का विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र जारी हो चुका है जिसमें भर्ती से संबंधित जानकारी दी गई है.

10वीं पास को भी मिलेगी सरकारी नौकरी

भारतीय तट रक्षक बल ने इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती निकली है. विभाग की ओर से मल्टी टास्किंग और मोटर ट्रांसपोर्ट स्टाफ के पदों पर भर्ती की जा रही है. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 11 नवंबर 2025 है. आइए इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जान लेते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास जरूरी.

पद भर्ती संबंधित क्षेत्र में 2 साल अनुभव होना भी जरूरी.

मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर व्हीकल चलाने का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी.

लास्कर Ist क्लास के लिए सर्विस बोट में 3 साल का अनुभव जरूरी.

आयुसीमा​

आयुसीमा की बात करें तो मोटर वाहन ड्राइवर और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27 साल है. जबकि, लास्कर पद भर्ती के लिए 18 से 30 साल उम्र है. आयु सीमा और योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है. आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा. हालांकि, आवेदन पत्र ऑनलाइन तरीके को अपनाकर हासिल कर सकते हैं. इसका प्रिंट आउट निकालकर भर दें और फिर लेटेस्ट फोटो को भी फॉर्म में चिपका दें. सही से फॉर्म को भर देने के बाद साथ में कुछ दस्तावेजों को भी अटैच कर दें. वैलिड आईडी प्रूफ, जन्मतिथि से संबंधित डॉक्यूमेंट, 10वीं, 12वीं या यूजी या पीजी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा 50 रुपये का पोस्टल स्टैंप भी अटैच करें. अब इन सबको विभाग के पते पर भेजना होगा. ‘कमांडर, कोस्ट गार्ड रीजन, पोस्ट बॉक्स नंबर 716, हड्डो (PO), श्री विजय पुरम 744102, अंडमान एंड निकोबार’ इस पते पर दस्तावेज और भरे हुए फॉर्म को भेजना है. भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

