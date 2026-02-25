ICSI CS Result 2026 जारी होने को तैयार, कुछ घंटों में खुलेगा किस्मत का पिटारा, अगली परीक्षा की डेट भी घोषित!

Advertisement
Institute of Company Secretaries of India (ICSI) आज CS Executive और CS Professional दिसंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. प्रोफेशनल प्रोग्राम का रिजल्ट सुबह 11 बजे और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी होगा. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर देख सकेंगे.

Feb 25, 2026, 09:33 AM IST
CS परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अहम है. ICSI आज दिसंबर 2025 में हुई Executive और Professional परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा. जैसे ही रिजल्ट आएगा, छात्र ऑनलाइन अपने अंक और स्थिति चेक कर सकेंगे. इस बार रिजल्ट के साथ छात्रों को हर विषय के अलग-अलग नंबर भी दिखाए जाएंगे जिससे उन्हें अपनी परफॉर्मेंस समझने में आसानी होगी.

कब और कहां देखें रिजल्ट
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा. प्रोफेशनल प्रोग्राम का रिजल्ट सुबह 11 बजे जारी होगा जबकि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट दोपहर 2 बजे आएगा. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी डालनी होगी. इसके बाद वे अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा कब हुई थी
यह परीक्षा दिसंबर 2025 में ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी. परीक्षा 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर हुई थी. साथ ही ICSI ने साफ किया है कि Executive प्रोग्राम के लिए अलग से कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी. रिजल्ट जारी होने के बाद ही वेबसाइट पर e result cum marks statement अपलोड कर दिया जाएगा जिसे छात्र ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे.

अगली परीक्षा का शेड्यूल
ICSI ने अगली परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है. CS Executive और Professional प्रोग्राम की जून 2026 परीक्षा 1 जून से 7 जून 2026 तक सुबह के सत्र में होगी. इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी 2026 से शुरू होगा और उसी समय फीस जमा करने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी.

CSEET परीक्षा की जानकारी
Company Secretary Executive Entrance Test यानी CSEET भी जून 2026 में आयोजित किया जाएगा. यह परीक्षा 1 जून से 4 जून 2026 तक दोपहर के सत्र में होगी. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मार्च 2026 से शुरू होगा.

बता दें, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के बाद अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. साथ ही आगे की जानकारी के लिए समय-समय पर ICSI की वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई जरूरी अपडेट मिस न हो.

