ICSI Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी भर्ती... यहां पर 85000 रुपये तक की सैलरी जॉब, जानें आवेदन प्रोसेस

ICSI Recruitment 2025: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) की ओर से यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पदों पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 01:28 PM IST
ICSI Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी भर्ती... यहां पर 85000 रुपये तक की सैलरी जॉब, जानें आवेदन प्रोसेस

ICSI Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश है लेकिन अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बस परीक्षा देकर पास ही हुए हैं? तो आपके लिए सरकारी नौकरी का अवसर है. सीए या सीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके या फिर पढ़ रहे उम्मीदवार के पास सरकारी नौकरी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका है. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 30 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, सैलरी से लेकर आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पद भर्ती के लिए अलग-अलग योग्यता चाहिए. ICAI या ICMAI या ICSI क्वालिफाइड उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अगर आपने CS, CA या CMS में पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं.

असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के लिए इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- www.icsi.edu पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा.
  3. संबंधित भर्ती का लिंक शो हो जाएगा उस पर क्लिक करें.
  4. आवेदन पत्र में मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  5. सभी जानकारी भर देने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को भी अपलोड करें.
  6. एक बार फॉर्म का प्रीव्यू करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें.
  7. आवेदन पत्र के कन्फर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

यंग प्रोफेशनल और असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल की मासिक सैलरी अलग-अलग तय है. पहले से लेकर तीसरे साल तक की अवधि में भी सैलरी अलग है. यंग प्रोफेशनल को पहले साल 75000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. दूसरे साल 80 हजार रुपये और तीसरे साल 85 हजार रुपये मासिक सैलरी होगी. असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल पद के लिए चयनित उम्मीदवार को पहले साल 40 हजार रुपये प्रतिमाह, दूसरे साल 42500 रुपये प्रतिमाह, तीसरे साल 45 हजार रुपये मासिक सैलरी मिलेगी.

ये भी पढ़ें- Sarkari Naukri 2025: 7वीं से लेकर 12वीं पास हो या ग्रेजुएट... मिलेगी सरकारी बैंक में नौकरी! यहां पद भर्ती के लिए आवेदन शुरू

