IDBI Bank JAM Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी के लिए आवेदन का आखिरी मौका, 1100 भर्ती के लिए ये अप्लाई प्रोसेस; 6.50 लाख रुपये तक सैलरी

IDBI Bank JAM Recruitment 2026: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) ग्रेड ओ पदों भर्ती के आवेदन के लिए आज यानी 19 मार्च को आखिरी तिथि है. रात 12 बजे के बाद इस भर्ती आवेदन के लिए एप्लीकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. 1100 पदों पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपना सकते हैं. इसके लिए योग्यता, आवेदन प्रोसेस से लेकर अन्य डिटेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं.

भारत के किन क्षेत्रों के बैंकों में JAM की भर्ती?

आईडीबीआई बैंक ने 1100 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल रखा है. 19 मार्च तक आवेदन का मौका दिया जा रहा है. आईडीबीआई बैंक के अनुसार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ समेत भारत के अन्य क्षेत्रों में JAM पद की भर्ती की जाएगी.

परीक्षा में पास होने वालों का चयन

चयन प्रक्रिया के तहत आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना होगा. 12 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन एग्जाम आयोजित किया जाएगा. ऑनलाइन टेस्ट के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार की सालाना सैलरी 6.14 लाख से 6.50 लाख रुपये तक हो सकती है.

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कौन कर सकता है आवेदन?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना. बस शर्त है कि सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार 60 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत होना जरूरी है. कम से कम 20 साल और अधिकतम उम्र 25 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कहां करें आवेदन?

जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पद भर्ती के आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.idbi.bank.in पर जाएं. यहां ‘Recruitment’ का सेक्शन दिखाई देगा. उसे चुनने करने के बाद भर्ती लिंक पर क्लिक करें. आवेदन पत्र ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करनी होगी. पहली बार आने पर पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन होगा. जो भी डिटेल्स मांगी जाए वो फॉर्म में भर दीजिए. आवेदन फीस जमा करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करें. कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

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