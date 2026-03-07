IDBI Bank Recruitment 2026: इस सरकारी बैंक में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 6.50 लाख तक सालाना सैलरी

IDBI Bank Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है जिसका फायदा उठाकर जॉब हासिल कर सकते हैं. आईडीबीआई बैंक में 1300 पदों पर भर्ती निकली है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
IDBI Bank Recruitment 2026: लंबे समय से बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन कुछ खास दिख नहीं रहा तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. सरकारी बैंक में 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. आईडीबीआई बैंक की ओर से नौकरी प्रदान की जा रही है. असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ पदों पर वैकेंसी हैं. बैंक में 1100 पद जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के खाली है. जबकि, 200 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती निकाली गई है.
आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत 8 मार्च 2026 से की जाएगी. एप्लीकेशन विंडो को 19 मार्च 2026 तक ओपन रखा जाएगा. न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र 25 साल के उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे. नियम के अनुसार रिजर्व कैटेगरी को आयु सीमा में छूट मिल सकेगा.
बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) पद भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक हासिल किए हो. जबकि, एससी या एसटी या पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है. साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूर ही.
असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पद भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. साथ में संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव होना चाहिए.
आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2026 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन फीस 1050 रुपये और एससी/एसटी/पीएच वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 250 रुपये है.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होना होगा. इस दौरान लॉजिकल रीजनिंग और डाटा एनालिसिस के अलावा अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे. टेस्ट के दौरान गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग भी मिलेगी. इस लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को 6.14 लाख रुपये से 6.50 लाख रुपये तक सालाना सैलरी मिल सकती है.
