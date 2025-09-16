18 से 40 साल वालों के लिए एयरपोर्ट पर नौकरी; सैलरी 35000 तक! 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, जानें कैसे
18 से 40 साल वालों के लिए एयरपोर्ट पर नौकरी; सैलरी 35000 तक! 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, जानें कैसे

IGI Aviation Vacancy 2025: क्या आपको एयरपोर्ट पर नौकरी करनी है. अगर हां तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. आईजीआई एविएशन सर्विसेज ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवदेन की प्रक्रिया चल रही है. जानें कैसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन.. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:42 PM IST
Airport IGI Aviation Recruitment 2025: एयरपोर्ट पर नौकरी करने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, आईजीआई एविएशन सर्विसेज एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर की हजारों से अधिक पदों को भरने के लिए आवेदन ले रहा है. ऐसे में अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट igiaviationdelhi.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है. 

पदों की डिटेल्स

  • एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ- 1017
  • लोडर- 429 (केवल पुरुष)

कुल - 1446

कैसे होगा सेलेक्शन?
इस भर्ती के लिए आपको लिखित परीक्षा देना होगा. परीक्षा में सामान्य जागरूकता, योग्यता और तर्क,  अंग्रेजी का ज्ञान और विमानन ज्ञान से जुड़े सवाल होंगे. कुल पेपर 100 नंबर का होगा. इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का ही सेलेक्शन इन भर्तियों पर किया जाएगा. 

जानें योग्यता
एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ पद पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 12वीं पास का रिजल्ट होना चाहिए. पुरुष और महिला दोनों ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही फ्रेशर भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा कैंडिडेट की उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं, लोडर पद के लिए केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 20 से 40 साल के बीच हो. कम से कम किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए. 

कितनी मिलेगी सैलरी?

  • एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ- 25,000 से 35,000 रुपये तक
  • लोडर- 15,000 से 25,000 रुपये तक

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.igiaviationdelhi.com पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

  • इस पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को अच्छे से भरें और फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • ऐसा करते ही आपको फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा. आप इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें. 

  • ध्यान रखें कि फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. 

Notification Link- 

