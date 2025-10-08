Advertisement
IGMCRI Nursing Officer Recruitment 2025: 35 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी; नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए यहां करें आवेदन, जानें योग्यता

IGMCRI Nursing Officer Recruitment 2025: अगर आपकी उम्र 35 साल तक है या उससे कम है तो आपके पास मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का अवसर है. नर्सिंग ऑफिसर के लिए पद खाली हो चुके हैं. आइए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती योग्यता और आवेदन तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:07 PM IST
IGMCRI Nursing Officer Recruitment 2025: 35 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी; नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए यहां करें आवेदन, जानें योग्यता

IGMCRI Nursing Officer Recruitment 2025: नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती की जा रही है और इसके लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (IGMCRI) में भर्ती निकली है. अगर आप नर्सिंग में सरकारी नौकरी का अवसर तलाश रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. आवेदन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसके लिए प्रक्रिया है और कब तक आवेदन किया जा सकता है?

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (IGMCRI) की ओर से 226 भर्ती निकाली गई है. नर्सिंग ऑफिसर ग्रप बी पद पर भर्ती की जा रही है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. 18 से 35 साल के उम्र वाले उम्मीदवार पद भर्ती के लिए योग्य हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

अगर आपने नर्सिंग डिग्री या GNM डिप्लोमा किया है तो IGMCRI में नर्सिंग ऑफिसर पद भर्ती के लिए योग्य हैं.

कितना है आवेदन शुल्क?

एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये आवेदन फीस है. जबकि, जनरल समेत अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है.

IGMCRI Nursing Officer Recruitment: क्या है आवेदन प्रोसेस?

IGMCRI नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती का नोटिफिकेशन देखना होगा. वहां से आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल सकेंगे. आवेदन पत्र में सभी जानकारी को कैपिटल लेटर्स में भरें. साथ में मांगे जा रहे दस्तावेजों को भी अटैच जरूर करें. ‘द डायरेक्टर, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वजुधवुर रोड, पुडुचेरी-605009’ इस पते पर दस्तावेज की कॉपी और आवेदन पत्र को भेजना होगा.

कैसे होगा चयन?

चयन के लिए उम्मीदवार को 120 अंक हासिल करने होंगे. इसमें शैक्षणिक योग्यता के अलावा रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रेशन, वरिष्ठता समेत कोविड-19 ड्यूटी करने वाले उम्मीदवारों को अंक मिलेंगे. इसमें 50% अंक हायर सेकेंडरी परीक्षा के अलावा 50% अंक नर्सिंग डिग्री या जीएनएम डिप्लोमा के अंक के आधार पर होंगे. बिना किसी लिखित परीक्षा के भर्ती के लिए चयन किया जा सकता है.

IGMCRI Nursing Officer Recruitment 2025

