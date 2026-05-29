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Hindi NewsनौकरीIIM Mumbai Recruitment 2026: मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती शुरू, 35 साल उम्र सीमा; 45000 रुपये तक सैलरी

IIM Mumbai Recruitment 2026: मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती शुरू, 35 साल उम्र सीमा; 45000 रुपये तक सैलरी

IIM Mumbai Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और इसके लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान में अवसर तलाश रहे हैं? तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल, IIM मुंबई में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 35 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए अन्य योग्यता और सैलरी समेत सब कुछ जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 29, 2026, 12:14 PM IST
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Iim mumbai mt recruitment 2026
Iim mumbai mt recruitment 2026

IIM Mumbai Recruitment 2026: भारत के टॉप संस्थानों में से एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई है जिसमें सिर्फ दाखिला पाने वाले छात्रों की लंबी लाइन नहीं है, बल्कि यहां पर नौकरी करने की इच्छाएं भी कई युवा रखते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और उम्र 35 साल तक हो चुकी है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली है तो चिंता न करें. दरअसल, आईआईएम मुंबई की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे में IIM जैसे बड़े संस्थान में काम करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को करियर बनाने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है. IIM मुंबई ने मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, आइए इससे संबंधित डिटेल्स विस्तार में जानते हैं.

किन पदों पर निकली भर्ती?

IIM मुंबई के नोटिफिकेशन के अनुसार  मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 10 पदों पर भर्ती निकली है. अलग-अलग विभागों में भर्ती की जाएगी जिनमें ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंस, ओबीएचआर मैनेजमेंट आदि शामिल हैं. इन सभी में एक-एक पद खाल ही लेकिन मार्केटिंग विभाग में दो पद खाली हैं और प्रशासनिक विभाग में 4 पोस्ट खाली हैं. 

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ मास्टर डिग्री, बीटेक या उससे संबंधित कोई डिग्री होनी चाहिए. भर्ती से जुड़े काम का अनुभव होने वाले उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा पीएचडी कर रहे या करने वाले उम्मीदवारों को भी लाभ हो सकेगा.

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आयु सीमा की बात करें तो 32 साल तक की उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने पीएचडी कर रखी है या संबंधित क्षेत्र में एक्सपीरिएंस रखते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल हो सकती है.

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कितनी मिलेगी सैलरी?

सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 35000 रुपये से 45000 रुपये तक के बीच हर महीने सैलरी मिल सकती है. साथ में अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. 2000 यात्रा भत्ता, 500 मोबाइल खर्च और 8 हजार आवास भत्ता मिल सकेगा. 

कहां से करें आवेदन और कैसे होगा चयन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईआईएम मुंबई की आधिकारिक वेबसाइट iimmumbai.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बात करें चयन प्रक्रिया की तो इसके लिए लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों का नाम जारी किया जाएगा.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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