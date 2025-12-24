IIMC Vacancy 2026: 31 दिसंबर से आईआईएमसी में भर्ती शुरू; नॉन टीचिंग स्टाफ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन, जानें अन्य डिटेल्स

IIMC Vacancy 2026: क्या आप एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. यहां नॉन-टीचिंग स्टाफ के अलग-अलग पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है. आईआईएमसी में कुल 51 पदों पर भर्ती के तहत असिस्टेंट के 11 पद, जूनियर प्रोग्रामर के 5 पद, स्टेनोग्राफर के 6 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 5 पद, प्रोफेशनल असिस्टेंट के 5 पद और सेक्शन ऑफिसर के 4 पदों के अलावा असिस्टेंट एडिटर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के 1-1 पद पर भर्ती की जाएगी.

कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन के लिए लिंक को 31 दिसंबर 2025 से एक्टिव किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र भर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म को भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को जमा पते पर पहुंचाने की लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित सब्जेक्ट में डिप्लोमा या डिग्री.

कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा जरूरी.

उम्र सीमा

आईआईएमसी भर्ती में सभी पदों की भर्ती के लिए अलग-अलग आयु सीमा तय है. असिस्टेंट एडिटर के लिए आयु सीमा 56 साल तय की गई है. सहायक रजिस्ट्रार, लाइब्रेरी एवं सूचना अधिकारी और सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होना चाहिए. असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और जूनियर प्रोग्रामर के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है. जबकि, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए अधिकतम उम्र 32 साल है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले IIMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. फॉर्म के ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन करना होगा. इसके बाद आवेदन लिंक शो होगा उसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें. आवेदन शुल्क और मांगे जा रहे दस्तावेजों को सब्मिट कर दें. इसके बाद फॉर्म को जमा करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें. साथ ही भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसकी हार्ड कॉपी को आईआईएमसी के पते पर भेज देना है. इसके लिए लास्ट डेट 19 जनवरी है.

क्या है चयन प्रक्रिया?

आवेदन करने वालों का पहले लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इस चयन प्रक्रिया के तहत नौकरी लग सकेगी. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.

