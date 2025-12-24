Advertisement
trendingNow13051489
Hindi NewsनौकरीIIMC Vacancy 2026: 31 दिसंबर से आईआईएमसी में भर्ती शुरू; नॉन टीचिंग स्टाफ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन, जानें अन्य डिटेल्स

IIMC Vacancy 2026: 31 दिसंबर से आईआईएमसी में भर्ती शुरू; नॉन टीचिंग स्टाफ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन, जानें अन्य डिटेल्स

IIMC Vacancy 2026: भारतीय जनसंचार संस्थान में कुल 51 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIMC Vacancy 2026: 31 दिसंबर से आईआईएमसी में भर्ती शुरू; नॉन टीचिंग स्टाफ पदों के लिए ऐसे करें आवेदन, जानें अन्य डिटेल्स

IIMC Vacancy 2026: क्या आप एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. यहां नॉन-टीचिंग स्टाफ के अलग-अलग पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है. आईआईएमसी में कुल 51 पदों पर भर्ती के तहत असिस्टेंट के 11 पद, जूनियर प्रोग्रामर के 5 पद, स्टेनोग्राफर के 6 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 5 पद, प्रोफेशनल असिस्टेंट के 5 पद और सेक्शन ऑफिसर के 4 पदों के अलावा असिस्टेंट एडिटर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के 1-1 पद पर भर्ती की जाएगी.

कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन के लिए लिंक को 31 दिसंबर 2025 से एक्टिव किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र भर सकते हैं. ऑनलाइन फॉर्म को भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को जमा पते पर पहुंचाने की लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 है.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित सब्जेक्ट में डिप्लोमा या डिग्री.
  • कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा जरूरी.

उम्र सीमा

आईआईएमसी भर्ती में सभी पदों की भर्ती के लिए अलग-अलग आयु सीमा तय है. असिस्टेंट एडिटर के लिए आयु सीमा 56 साल तय की गई है. सहायक रजिस्ट्रार, लाइब्रेरी एवं सूचना अधिकारी और सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होना चाहिए. असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और जूनियर प्रोग्रामर के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है. जबकि, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए अधिकतम उम्र 32 साल है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले IIMC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. फॉर्म के ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन करना होगा.
  4. इसके बाद आवेदन लिंक शो होगा उसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें.
  5. आवेदन शुल्क और मांगे जा रहे दस्तावेजों को सब्मिट कर दें.
  6. इसके बाद फॉर्म को जमा करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.
  7. साथ ही भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर उसकी हार्ड कॉपी को आईआईएमसी के पते पर भेज देना है. इसके लिए लास्ट डेट 19 जनवरी है.

क्या है चयन प्रक्रिया?

आवेदन करने वालों का पहले लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इस चयन प्रक्रिया के तहत नौकरी लग सकेगी. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Railway Recruitment 2026: नए साल पर रेलवे की बड़ी सौगात! 22000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन होगा शुरू, यहां जानें सब कुछ

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IIMC Vacancy

Trending news

पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
bengaluru news
पहले नौकरी छूटी, फिर पत्नी ने बनाई दूरी; तलाक का नोटिस भेजने पर बरसाई गोलियां
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
maharastra politics
'घोंसले' में लौटे राज ठाकरे तब बाला साहेब से बगावत क्यों की थी? तब भी एक चुनाव था
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
Odisha news
14 लाख की गाड़ी, 12 करोड़ में मॉडिफाइड, इस राज्य में क्यों होने लगी थार की चर्चा?
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'