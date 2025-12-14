Advertisement
trendingNow13040705
Hindi NewsनौकरीSarkari Naukri: 55 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! IIT में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू, सैलरी 2 लाख से ज्यादा

Sarkari Naukri: 55 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! IIT में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू, सैलरी 2 लाख से ज्यादा

IIT Bhubaneswar Recruitment 2025 Vacancy: इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर (IIT Bhubaneswar) ने नॉन टीचिंग के कुल 101 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जाकर 08 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarkari Naukri: 55 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! IIT में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू, सैलरी 2 लाख से ज्यादा

IIT Bhubaneswar Recruitment 2025: देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में मुख्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर (IIT Bhubaneswar) ने नॉन टीचिंग के कुल 101 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 08 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे IIT भुवनेश्वर के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 101 पदों पर निकली वैकेंसी

  • लाइब्रेरियन - 01 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • मेडिकल ऑफिसर - 02 पद

  • स्टूडेंट कॉनसेलर - 02 पद

  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर - 01 पद

  • असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर - 06 पद

  • असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) - 01 पद

  • जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (JTS) - 08 पद

  • फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (फुटबॉल/वॉलीबॉल) - 01 पद

  • स्टाफ नर्स - 01 पद 

  • जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 01 पद

  • जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - 01 पद

  • जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स & मीडिया इंजीनियर - 01 पद

  • जूनियर तकनीशियन - 25 पद

  • जूनियर लैब असिस्टेंट - 07 पद

  • जूनियर तकनीशियन (सिस्टम) - 03 पद

  • जूनियर तकनीशियन (नेटवर्क) - 01 पद

  • असिस्टेंट रजिस्ट्रार - 04 पद

  • असिस्टेंट रजिस्ट्रार (F&A) - 01 पद

  • प्राइवेट सेक्रेटरी - 01 पद

  • असिस्टेंट करियर डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव - 01 पद

  • जूनियर सुपरिटेंडेंट - 08 पद

  • जूनियर अकाउंट्स सुपरिटेंडेंट - 01 पद

  • जूनियर असिस्टेंट - 13 पद

  • जूनियर अकाउंटेंट्स - 03 पद 

  • मल्टी टास्किंग स्टाफ - 07 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं/12वीं/ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/ डिप्लोमा के साथ पद अनुसार तय सालों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 32 साल और अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित किया गया है. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार 18,000 से 2,18,200 रुपए प्रति महीने होगी.

ये भी पढ़ें: TN MRB Recruitment 2025: तमिलनाडु में फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्ती शुरू, 18+ युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सैलरी 67 हजार से अधिक

आवेदन शुल्क 

  • जनरल, OBC, EWS - 500 रुपए

  • SC, ST, PwBD, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, महिला, IIT भुवनेश्वर के नियमित कर्मचारी - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • स्किल टेस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • फाइनल मेरिट लिस्ट

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले IIT भुवनेश्वर के ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 509 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IIT Bhubaneswar Recruitment 2025

Trending news

'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
Vote Chor Gaddi Chhod
'मोदी को हटाने की साजिश...', कांग्रेस की रैली में PM के खिलाफ लगे विवादित नारे
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
Delhi politics
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
messi news
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
Cyber ​​Crime
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले