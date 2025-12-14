Sarkari Naukri: 55 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! IIT में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू, सैलरी 2 लाख से ज्यादा

IIT Bhubaneswar Recruitment 2025 Vacancy: इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर (IIT Bhubaneswar) ने नॉन टीचिंग के कुल 101 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जाकर 08 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
IIT Bhubaneswar Recruitment 2025: देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में मुख्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर (IIT Bhubaneswar) ने नॉन टीचिंग के कुल 101 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 08 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे IIT भुवनेश्वर के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.
इन 101 पदों पर निकली वैकेंसी
लाइब्रेरियन - 01 पद
मेडिकल ऑफिसर - 02 पद
स्टूडेंट कॉनसेलर - 02 पद
सॉफ्टवेयर इंजीनियर - 01 पद
असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर - 06 पद
असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) - 01 पद
जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट (JTS) - 08 पद
फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (फुटबॉल/वॉलीबॉल) - 01 पद
स्टाफ नर्स - 01 पद
जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 01 पद
जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - 01 पद
जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स & मीडिया इंजीनियर - 01 पद
जूनियर तकनीशियन - 25 पद
जूनियर लैब असिस्टेंट - 07 पद
जूनियर तकनीशियन (सिस्टम) - 03 पद
जूनियर तकनीशियन (नेटवर्क) - 01 पद
असिस्टेंट रजिस्ट्रार - 04 पद
असिस्टेंट रजिस्ट्रार (F&A) - 01 पद
प्राइवेट सेक्रेटरी - 01 पद
असिस्टेंट करियर डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव - 01 पद
जूनियर सुपरिटेंडेंट - 08 पद
जूनियर अकाउंट्स सुपरिटेंडेंट - 01 पद
जूनियर असिस्टेंट - 13 पद
जूनियर अकाउंटेंट्स - 03 पद
मल्टी टास्किंग स्टाफ - 07 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं/12वीं/ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/ डिप्लोमा के साथ पद अनुसार तय सालों का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 32 साल और अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित किया गया है.
इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार 18,000 से 2,18,200 रुपए प्रति महीने होगी.
आवेदन शुल्क
जनरल, OBC, EWS - 500 रुपए
SC, ST, PwBD, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, महिला, IIT भुवनेश्वर के नियमित कर्मचारी - नि:शुल्क
चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा
स्किल टेस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
फाइनल मेरिट लिस्ट
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले IIT भुवनेश्वर के ऑफिशियल करियर पोर्टल पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
