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UGC NET परीक्षा दिए बिना मिल सकेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, बस 31 अगस्त से पहले यहां करना होगा अप्लाई

Assistant Professor Recruitment 2026: क्या आप टीचिंग फैकल्टी की नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), धनबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकली है. आइए इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 27, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:57 PM IST
UGC NET परीक्षा दिए बिना मिल सकेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, बस 31 अगस्त से पहले यहां करना होगा अप्लाई
Image Credit: IIT Dhanbad Assistant Professor Recruitment

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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