/UGC NET परीक्षा दिए बिना मिल सकेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, बस 31 अगस्त से पहले यहां करना होगा अप्लाई

IIT Dhanbad Assistant Professor Recruitment 2026: कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और प्रोफेसर की वैकेंसी कब निकलेगी, बस ये ही सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. आईआईटी में टीचिंग फैकल्टी में कई पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), धनबाद द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली गई है. ऐसे उम्मीदवार जो आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है.