/UGC NET परीक्षा दिए बिना मिल सकेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, बस 31 अगस्त से पहले यहां करना होगा अप्लाई

IIT Dhanbad Assistant Professor Recruitment 2026: कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और प्रोफेसर की वैकेंसी कब निकलेगी, बस ये ही सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. आईआईटी में टीचिंग फैकल्टी में कई पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), धनबाद द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली गई है. ऐसे उम्मीदवार जो आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धनबाद ने आईआईटी एप्लाइड जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग समेत 17 डिपार्टमेंट के लिए भर्ती निकाली है और सभी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-I और ग्रेड-II पद खाली हैं. आइए आईआईटी धनबाद में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी धनबाद है और यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-I और ग्रेड-II पद के लिए 31 अगस्त से पहले आवेदन करना होगा. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास अगर नेट क्वालीफाई की योग्यता नहीं है, फिर भी वो आवेदन कर सकते हैं. बिना नेट स्कोरकार्ड के भी आवेदन किय जा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा.
शैक्षणिक योग्यता:- Phd या संबंधित पिछली डिग्री में फर्स्ट क्लास (या समकक्ष अंक) और अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए.
पद एवं अनुभव:- असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-II (कॉन्ट्रेक्ट) के लिए उम्मीदवार के पास पीएचडी के बाद 3 साल से कम का टीचिंग/रिसर्च/इंडस्ट्रियल अनुभव होना चाहिए. जबकि, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-I (रेगुलर) के लिए पीएचडी के बाद 3 साल या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए.
NET/SET की जरूरत नहीं:- भर्ती प्रक्रिया में NET/SET योग्यता की कोई शर्त नहीं रखी गई है.
आयु सीमा:- उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए. OBC, SC/ST और PWD कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
आईआईटी धनबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार हर महीने सैलरी दी जाएगी. असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-I पद पर चयनित उम्मीदवार को HRA और सभी भत्तों को मिलाकर कुल मासिक सैलरी ₹2,11,196 मिलेगी. जबकि, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-II की शुरुआती बेसिक सैलरी 70,900 रुपये होगी. HRA और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल मासिक सैलरी ₹1,49,262 तक बनेगी.
दोनों पदों पर डीए (DA), एचआरए (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) मिलेगा. सैलरी के अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट अलाउंस, टेलीफोन बिल रीइम्बर्समेंट, रिसर्च सपोर्ट ग्रांट, मेडिकल सुविधा और बच्चों की शिक्षा के लिए अलाउंस जैसी अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी.
सबसे पहले आईआईटी धनबाद की आधिकारिक वेबसाइट fr.iitism.ac.in पर जाएं.
वहां पर ईमेल आईडी और फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर लें.
लॉगिन के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र दिखेगा, उसमें सभी जानकारी दर्ज कर दे.
इसके बाद अपने शैक्षिक दस्तावेज समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें.
फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद उसे सबमिट कर दें.
सूचना व अपडेट: इंटरव्यू और अन्य जरूरी जानकारियों की सूचना अभ्यर्थियों को ईमेल के जरिए दी जाएगी, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को भी लगातार चेक करते रहें.