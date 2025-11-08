IIT Recruitment 2025: 50 की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 2.15 लाख रुपये तक सैलरी; जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

IIT Gandhinagar Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा ज्यादातर भारतीयों की होती है. समय रहते सही जॉब मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है. वहीं, कुछ ऐसी सरकारी नौकरियां भी हैं जो 40 से 50 तक के उम्र वालों के लिए मौजूद हैं. अगर आपकी उम्र 50 तक है तो चिंता न करें, नौकरी के अवसर आपके लिए भी हैं. देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) में कई पदों पर भर्ती निकली है. IIT गांधीनगर में अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. आइए जानते हैं किन-किन पदों पर भर्ती निकली है और आवेदन के लिए किन योग्यता की जरूरत है?

IIT गांधीनगर में इन पदों पर निकली भर्ती

सुपरिटेंडेंट इंजीनियर

डिप्टी लाइब्रेरियन

डिप्टी रजिस्ट्रार

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

जूनियर इंजीनियर

जूनियर सुपरिटेंडेंट

जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर

असिस्टेंट स्टाफ नर्स

जूनियर असिस्टेंट

जूनियर अकाउंट असिस्टेंट

जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

Add Zee News as a Preferred Source

ऊपर बताए गए पदों पर भर्ती की जाएगी लेकिन सबके लिए अलग-अलग आवेदन प्रक्रिया है. 12वीं पास के पास 3 साल का जीएनएम कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके अलावा बीटेक या बी.ई या पोस्टग्रेजुएट डिग्री या सीए या एलएलबी या एमबीए या मास्टर्स डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास बैचलर या बीएससी डिग्री हो वो भी आवेदन कर सकते हैं. आईटीआई वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं. संबंधित क्षेत्र में 2 से 12 साल तक का अनुभव जरूरी है. 27 से 40 साल के उम्र वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आईआईटी गांधीनगर के स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल वेबसाइट पर जाएं. recruitment.iitgn.ac.in पर पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करें. संबंधित भर्ती के सेक्शन में क्लिक करें और फिर उसके लिए आवेदन पत्र ओप हो जाएगा. इसमें सभी जानकारियों को दर्ज करें और मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें. अपने नाम, पता समेत शैक्षिक योग्यता जैसी सभी जानकारियां आवेदन पत्र में दर्ज करें. लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी जैसे दस्तावेज अपलोड करें. आखिर में फॉर्म सब्मिट करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

अधिक जानकारी के लिए स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.iitgn.ac.in पर जा सकते हैं. यहां योग्यता, सैलरी समेत अन्य डिटेल्स मिल जाएगी. आवेदन की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 है.

ये भी पढ़ें- RRB Group D Exam: 17 नवंबर को नौकरी भर्ती परीक्षा, ये हैं टॉप 10 भारतीय रेलवे से जुड़े सामान्य ज्ञान सवाल