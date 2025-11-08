IIT Recruitment 2025: 50 की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 2.15 लाख रुपये तक सैलरी; जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया

IIT Gandhinagar Recruitment 2025: आपकी उम्र अगर 50 साल तक की हो चुकी है तो चिंता न करें क्योंकि सरकारी नौकरी के अवसर आपके लिए भी है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कई पदों पर भर्ती निकली है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
IIT Gandhinagar Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा ज्यादातर भारतीयों की होती है. समय रहते सही जॉब मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है. वहीं, कुछ ऐसी सरकारी नौकरियां भी हैं जो 40 से 50 तक के उम्र वालों के लिए मौजूद हैं. अगर आपकी उम्र 50 तक है तो चिंता न करें, नौकरी के अवसर आपके लिए भी हैं. देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) में कई पदों पर भर्ती निकली है. IIT गांधीनगर में अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. आइए जानते हैं किन-किन पदों पर भर्ती निकली है और आवेदन के लिए किन योग्यता की जरूरत है?
IIT गांधीनगर में इन पदों पर निकली भर्ती
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
ऊपर बताए गए पदों पर भर्ती की जाएगी लेकिन सबके लिए अलग-अलग आवेदन प्रक्रिया है. 12वीं पास के पास 3 साल का जीएनएम कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके अलावा बीटेक या बी.ई या पोस्टग्रेजुएट डिग्री या सीए या एलएलबी या एमबीए या मास्टर्स डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास बैचलर या बीएससी डिग्री हो वो भी आवेदन कर सकते हैं. आईटीआई वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं. संबंधित क्षेत्र में 2 से 12 साल तक का अनुभव जरूरी है. 27 से 40 साल के उम्र वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
अधिक जानकारी के लिए स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.iitgn.ac.in पर जा सकते हैं. यहां योग्यता, सैलरी समेत अन्य डिटेल्स मिल जाएगी. आवेदन की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 है.
