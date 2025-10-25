IIT Jammu JRF Recruitment 2025: आईआईटी में सरकारी नौकरी... 2 नवंबर से पहले आवेदन करने का मौका, फटाफट जानें ऑनलाइन प्रोसेस

IIT Jammu JRF Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? किसी अच्छी संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भर्ती निकली हुई है, आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं.
IIT Jammu JRF Recruitment 2025: एक अच्छी संस्थान में नौकरी करने का प्लान कर रहे हैं. सरकारी नौकरी के लिए डिग्री है लेकिन अभी तक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला है तो आपके लिए खुशखबरी है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जम्मू की ओर से नई भर्ती निकाली गई है. इसके तहत IIT जम्मू में जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पद पर भर्ती की जाएगी. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. संस्थान की ओर से आवेदन पत्र को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. 30 साल तक की उम्र और बताए गए शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं.
ये डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन
आईआईटी जम्मू की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ऊपर बताई गई डिग्री में से कोई एक होना जरूरी है. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों भी जरूरी है. इसके अलावा GATE या NET परीक्षा पास वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 02 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. अगर भर्ती से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.iitjammu.ac.in पर जाना होगा. यहां आप भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.
