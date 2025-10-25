Advertisement
trendingNow12974491
Hindi Newsनौकरी

IIT Jammu JRF Recruitment 2025: आईआईटी में सरकारी नौकरी... 2 नवंबर से पहले आवेदन करने का मौका, फटाफट जानें ऑनलाइन प्रोसेस

IIT Jammu JRF Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? किसी अच्छी संस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भर्ती निकली हुई है, आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT Jammu JRF Recruitment 2025: आईआईटी में सरकारी नौकरी... 2 नवंबर से पहले आवेदन करने का मौका, फटाफट जानें ऑनलाइन प्रोसेस

IIT Jammu JRF Recruitment 2025: एक अच्छी संस्थान में नौकरी करने का प्लान कर रहे हैं. सरकारी नौकरी के लिए डिग्री है लेकिन अभी तक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला है तो आपके लिए खुशखबरी है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जम्मू की ओर से नई भर्ती निकाली गई है. इसके तहत IIT जम्मू में जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पद पर भर्ती की जाएगी. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. संस्थान की ओर से आवेदन पत्र को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. 30 साल तक की उम्र और बताए गए शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

ये डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन

  • एम.ई डिग्री
  • एम.टेक डिग्री
  • कंपोजिट
  • इंजीनियरिंग डिजाइन
  • मशीन डिजाइन
  • पॉलीमर साइंस
  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग
  • कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग
  • मैटेरियल इंजीनियरिंग
  • अप्लाइड मैकेनिक्स
  • एयरोस्पेस इंजीनियरिंग
  • केमिकल इंजीनियरिंग

आईआईटी जम्मू की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ऊपर बताई गई डिग्री में से कोई एक होना जरूरी है. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों भी जरूरी है. इसके अलावा GATE या NET परीक्षा पास वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.iitjammu.ac.in पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर Recruitment सेक्शन शो होगा उस पर जाएं.
  3. यहां पर आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करे के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाएं.
  4. नाम, पता अन्य डिटेल्स को एंटर करने के बाद रजिस्टर कर लें.
  5. फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
  6. फॉर्म को एक बार पढ़ लें और फिर सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 02 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. अगर भर्ती से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.iitjammu.ac.in पर जाना होगा. यहां आप भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: जेईई परीक्षा और फिर BTech डिग्री... नहीं माना मन, कमरे में 2 साल तक खुद को किया बंद; जानें IAS रेखा सियाक की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IIT Recruitment 2025

Trending news

वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
Weather
वीकेंड पर कुदरत का 'डबल अटैक'! IMD का रेड अलर्ट, जानिए देश के मौसम का हाल
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स