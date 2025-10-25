IIT Jammu JRF Recruitment 2025: आईआईटी में सरकारी नौकरी... 2 नवंबर से पहले आवेदन करने का मौका, फटाफट जानें ऑनलाइन प्रोसेस

IIT Jammu JRF Recruitment 2025: एक अच्छी संस्थान में नौकरी करने का प्लान कर रहे हैं. सरकारी नौकरी के लिए डिग्री है लेकिन अभी तक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला है तो आपके लिए खुशखबरी है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जम्मू की ओर से नई भर्ती निकाली गई है. इसके तहत IIT जम्मू में जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) पद पर भर्ती की जाएगी. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. संस्थान की ओर से आवेदन पत्र को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. 30 साल तक की उम्र और बताए गए शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

ये डिग्री वाले कर सकते हैं आवेदन

एम.ई डिग्री

एम.टेक डिग्री

कंपोजिट

इंजीनियरिंग डिजाइन

मशीन डिजाइन

पॉलीमर साइंस

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैनुफेक्चरिंग

मैटेरियल इंजीनियरिंग

अप्लाइड मैकेनिक्स

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग

केमिकल इंजीनियरिंग

आईआईटी जम्मू की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ऊपर बताई गई डिग्री में से कोई एक होना जरूरी है. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों भी जरूरी है. इसके अलावा GATE या NET परीक्षा पास वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.iitjammu.ac.in पर जाना होगा. होमपेज पर Recruitment सेक्शन शो होगा उस पर जाएं. यहां पर आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करे के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाएं. नाम, पता अन्य डिटेल्स को एंटर करने के बाद रजिस्टर कर लें. फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. फॉर्म को एक बार पढ़ लें और फिर सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 02 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. अगर भर्ती से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.iitjammu.ac.in पर जाना होगा. यहां आप भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

