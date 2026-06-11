/CBSE को Exposed करने वाले 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT कानपुर में मिली नौकरी, बताई थी OSM की कमियां

IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: आमतौर पर नौकरी हासिल करने के लिए रिज़्यूमे भेजना पड़ता है और फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है लेकिन 19 वर्षीय निसर्ग अधिकारी को एक ब्लॉग के जरिए ही IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3iHub में ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है. दरअसल, उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था जिसमें CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में सुरक्षा से जुड़ी कमियां बताई गई थीं. इस पोस्ट को IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मनींद्र अग्रवाल ने पढ़ा और फिर उनसे संपर्क किया. निदेशक ने बताया कि निसर्ग को साइबर सुरक्षा टीम में इंजीनियर के रूप में रखा गया है.
ऐसा पहली बार नहीं है जब आईआईटी कानपुर ने ऐसी कोई भर्ती की हो पहले भी निदेशक द्वारा कुछ युवा इंजीनियरों की इसी तरह भर्ती कर चुके हैं. निसर्ग सबसे कम उम्र के इंजीनियरों में से एक हैं जिन्हें IIT कानपुर में काम करने का मौका मिला है.
निसर्ग ने सीबीएसई के ओएसएम की सुरक्षा खामियां बताई थी जिसके बाद ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर विवाद भी सामने आया. रिपोर्टों में कहा गया कि प्रक्रिया को जल्दी में लागू किया गया था. पहले टेंडर में कोई कंपनी सफल नहीं हुई और बाद में तकनीकी शर्तें आसान की गईं. तीसरे टेंडर में Coempt Edu Teck को काम मिला. जांच में ये भी पाया गया कि कंपनी के साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र किसी दूसरे क्लाइंट के पुराने और टेस्टिंग सिस्टम से जुड़े थे.
IIT कानपुर में निसर्ग अब इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी (OSINT) का विश्लेषण करेंगे और वेबसाइटों व ऐप्स की सुरक्षा कमजोरियां खोजकर उन्हें ठीक करने में मदद करेंगे. उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइबर सुरक्षा टीम में रखा गया है. निसर्ग ने बताया कि वो पहली बार किसी शैक्षणिक संस्थान में काम करेंगे. हालांकि, वो पहले स्टार्टअप्स के साथ काम कर चुके हैं. उन्हें बचपन से ही कोडिंग पसंद है और वो कक्षा 6वीं से ही साइबर सुरक्षा और CTF प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे हैं.
बचपन से साइबर सुरक्षा में रुचि रखने वाले निसर्ग अधिकारी के परिवार का साइबर सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है. माता-पिता फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं. फिलहाल, निसर्ग को कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और वो अपना फोकस स्टार्टअप समेत नए प्रोडक्ट पर पर रखेंगे. वो पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल काम में रुचि रखते हैं.