/CBSE को Exposed करने वाले 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT कानपुर में मिली नौकरी, बताई थी OSM की कमियां

IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: आमतौर पर नौकरी हासिल करने के लिए रिज़्यूमे भेजना पड़ता है और फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है लेकिन 19 वर्षीय निसर्ग अधिकारी को एक ब्लॉग के जरिए ही IIT कानपुर के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3iHub में ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है. दरअसल, उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था जिसमें CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग पोर्टल में सुरक्षा से जुड़ी कमियां बताई गई थीं. इस पोस्ट को IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मनींद्र अग्रवाल ने पढ़ा और फिर उनसे संपर्क किया. निदेशक ने बताया कि निसर्ग को साइबर सुरक्षा टीम में इंजीनियर के रूप में रखा गया है.