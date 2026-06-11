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CBSE को Exposed करने वाले 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT कानपुर में मिली नौकरी, बताई थी OSM की कमियां

IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary: 19 साल के निसर्ग अधिकारी को सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल की सुरक्षा खामियों को उजागर करने के बाद IIT कानपुर ने उन्हें C3iHub में ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) और थ्रेट इंटेलिजेंस इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:26 AM IST
CBSE को Exposed करने वाले 19 वर्षीय हैकर निसर्ग को IIT कानपुर में मिली नौकरी, बताई थी OSM की कमियां
Image Credit: IIT Kanpur Hires Nisarga Adhikary

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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