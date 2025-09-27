IIT Madras Recruitment 2025: आईआईटी मद्रास में नॉन-टीचिंग स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती, 56 साल वाले भी कल से कर सकेंगे आवेदन

IIT Madras Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), मद्रास ने ग्रुप-A, ग्रुप-B और ग्रुप-C के 37 नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 27 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार कल से आधिकारिक वेबसाइट recruit.iitm.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन 37 पदों पर निकली वैकेंसी

ग्रुप-A

डिप्टी रजिस्ट्रार - 01 पद

सीनियर टेक्निकल ऑफिसर - 08 पद

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर - 01 पद

HVAC ऑफिसर - 01 पद

टेक्निकल ऑफिसर - 01 पद

असिस्टेंट रजिस्ट्रार - 03 पद

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर - 01 पद

ग्रुप-B

जूनियर इंजीनियर - 09 पद

ग्रुप-C

जूनियर असिस्टेंट - 12 पद

अधिकतम आयु सीमा

डिप्टी रजिस्ट्रार - 50 साल

सीनियर टेक्निकल ऑफिसर - 50 साल

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर - 56 साल

HVAC ऑफिसर - 45 साल

टेक्निकल ऑफिसर - 45 साल

असिस्टेंट रजिस्ट्रार - 45 साल

असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर - 45 साल

जूनियर इंजीनियर - 32 साल

जूनियर असिस्टेंट - 27 साल

आवेदन शुल्क

ग्रुप-A - 1200 रुपये

ग्रुप-B और ग्रुप-C - 600 रुपये

SC/ST/PwBD/महिलाएं - निशुल्क

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार डिग्री और काम करने का अनुभव होना चाहिए. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

इतनी होगी सैलरी

अलग-अलग पदों के लिए चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल-3 से लेवल-12 तक होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruit.iitm.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

