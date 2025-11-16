IMD Recruitment 2025: 30 से 50 साल वालों के लिए सुनहरा मौका! आईएमडी में 134 पदों पर निकली भर्ती, 1.23 लाख तक होगी सैलरी

IMD Recruitment 2025 Notification: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) में नौकरी करने की चाहत रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. आईएमडी ने विभिन्न 134 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर, 2025 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इन 134 पदों पर निकली वैकेंसी

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E - 01 पद

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III - 13 पद

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II - 29 पद

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I - 64 पद

असिस्टेंट साइंटिस्ट - 25 पद

एडमिन असिस्टेंट - 02 पद

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है-

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E - 50 साल

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III - 45 साल

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II - 40 साल

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I - 35 साल

असिस्टेंट साइंटिस्ट - 30 साल

एडमिन असिस्टेंट - 30 साल

इतनी होगी सैलरी

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E - 1,23,100 रुपये प्रति महीने

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट III - 78,000 रुपये प्रति महीने

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट II - 67,000 रुपये प्रति महीने

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट I - 56,000 रुपये प्रति महीने

असिस्टेंट साइंटिस्ट - 29,200 रुपये प्रति महीने

एडमिन असिस्टेंट - 29,200 रुपये प्रति महीने

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

प्रोजेक्ट साइंटिस्ट : M.Sc./B.Tech./B.E.की डिग्री कम से कम 60% अकों के साथ और डॉक्टरेट डिग्री M.Tech/ M.E में होनी चाहिए.

असिस्टेंट साइंटिस्ट : विज्ञान/कंप्यूटर/IT/इलेक्ट्रॉनिक्स/दूरसंचार में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

एडमिन असिस्टेंट : ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कंप्यूटर स्किल.

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mausam.imd.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

