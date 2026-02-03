Ind-US ट्रेड डील का अमेरिका जाकर पढ़ने या नौकरी करने वाले भारतीयों पर क्या असर?

Trade Deal Impact on Indian Students: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर भारतीयों पर क्या पड़ेगा? अमेरिका जाकर पढ़ने या नौकरी करने वालों के लिए कितना फायदेमंद और कितना नहीं? आइए जान लेते हैं.
India US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिला लिया है. पिछले कई महीनों से अटकी भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर दोनों की सहमति है. भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है. महीनों से फंसी भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है. Ind-US ट्रेड डील का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग बढ़ाना है. इसका असर अलग-अलग कंपनियों पर नहीं बल्कि उन भारतीयों पर भी देखने को मिल सकता है जो अमेरिका जाकर पढ़ाई या नौकरी करते हैं.
बात करें पढ़ाई और नौकरी की तो इस मामले में भारतीयों पर असर दिख सकता है. अमेरिका जाकर पढ़ने वाले भारतीयों को यूएस की यूनिवर्सिटी का सहयोग मिल सकता है. दोनों देशों की दोस्ती से स्कॉलरशिप के दरवाजे खुल सकते हैं. भारत और अमेरिका की यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग बढ़ सकता है. साथ में जॉइंट डिग्री या एक्सचेंज प्रोग्राम के बढ़ने की संभावना हो सकती है. एक दूसरे देशों के बीच डिग्री मान्यता आसान हो सकती है.
एक-दूसरे की डिग्री को मान्यता देने के अलावा कोर्स को भी महत्व दिया जा सकता है. नौकरी के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं. ट्रेड डील से अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों की हायरिंग के अधिक चांस बढ़ सकते हैं. पढ़ाई करने के बाद छात्रों का इसका फायदा मिल सकता है कि वो स्टडी पूरी होने के बाद टेक या साइंस जैसे कोर्स के माध्यम से अमेरिका में नौकरी के अवसर हासिल कर सकेंगे.
आमतौर पर अमेरिका को मुख्य तौर पर आईटी, टेक और हेल्थकेयर जैसे सेक्टर्स के लिए जाना जाता है. यहां इन प्रोफेशनल्स के लिए नौकरियों के नए अवसर खुल सकते हैं. भारतीयों के लिए आईटी, टैक और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में नौकरी पाना आसान हो सकेगा. दोनों देश अगर एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो भारतीयों को भी फायदा हो सकेगा और यूएस में नौकरी का मौका मिल सकेगा.
ट्रेड डील से अगर US-India बिजनेस बढ़ता है तो भारतीयों के लिए वर्क वीजा प्रोसेस भी आसान हो सकता है. H-1B, L-1 जैसे वीजा प्रोसेस अधिक ट्रांसपेरेंट रिन्यूअल हो सकते हैं. हालांकि, ऐसा होने के चांस कम है लेकिन संभावना जताई जा सकती है कि भविष्य में भारतीय लोगों को अमेरिकी कंपनी में जॉब देने के लिए वर्क वीजा आसानी से प्रदान किया जा सकता है. भारत और अमेरिका के रिश्ते में अगर मजबूती होती है तो यहां ले-ऑफ का रिस्क कम हो सकता है. फिलहाल, इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है बस उम्मीद ही लगा सकते हैं कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील से भारतीय छात्र और नौकरीपेशा लोगों को भी गुड न्यूज मिल सकती है.
