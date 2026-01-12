IndBank Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी करने का शानदार मौका! यहां निकली भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस

IndBank Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देखते हैं तो शानदार अवसर आपका इंतजार कर रहा है. अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है. 40 साल तक के उम्र वालों को बैंक में नौकरी मिल सकती है. इंडियन बैंक की सहायक कंपनी इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड (IBMBS LTD) की ओर से नई भर्तियां निकाली गई है. इसके लिए फॉर्म को भरने के बाद डाक के माध्यम से भेजना होगा. आइए आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रोसेस, चयन प्रोसेस और सैलरी जानते हैं.

आवेदन की लास्ट डेट क्या है?

इंडियन बैंक की सहायक कंपनी इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड में आवेदन की लास्ट डेट 25 जनवरी 2026 है. इस तारीख के बाद आवेदन नहीं कर सकेंगे. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा.

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

रिलेशनशिप मैनेजर- 10

डीलर-फॉर स्टॉक ब्रोकिंग टर्मिनल्स- 08

डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट- 01

सेक्रेटेरिएट ऑफिसर-ट्रेनी फॉर बैक ऑफिस-01

किन योग्यता की जरूरत?

2 साल के अनुभव और MBA डिग्री या फाइनेंस डिग्री वाले रिलेशनशिप मैनेजर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कंप्यूटर साइंस या विजुअल कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. संबंधित क्षेत्र में 4 से 5 साल का अनुभव जरूरी है.

सेक्रेटेरिएट ऑफिसर पद के लिए ग्रेजुएशन के अलावा 1 साल का अनुभव भी जरूरी है.

डीलर के लिए NISM क्वालिफिकेशन समेत ग्रेजुएशन और 1 साल का अनुभव जरूरी है.

आयु सीमा कितनी है?

न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए.

अधिकतम उम्र 40 साल तक होनी चाहिए.

1 जनवरी 2026 के आधार पर उम्र की गणना होगी.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन प्रोसेस ऑफलाइन मोड के साथ है लेकिन आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी. सबसे पहले बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.indbankonline.com पर जाना होगा. यहां आवेदन पत्र शो होगा. अपनी सभी जानकारी को दर्ज कर दें और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लें और पैन से फॉर्म भरें. आवेदन पत्र को भरने के बाद इसे बैंक के पते- ‘हेड एडमिनिस्ट्रेशन, NO-480, 1st फ्लोर खिवराज कॉम्प्लेक्स I, अन्ना सलाई, नंदन, चेन्नई-35’ पर भेज दें. इसके अलावा फॉर्म को recruitment@indbankonline.com पर भी भेज दें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

बिना किसी लिखित परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को पद के अनुसार सैलरी मिलेगी. रिलेशनशिप मैनेजर पद के लिए सालाना सैलरी 4-5 लाख रुपये होगी. डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पद पर 5 से 8 लाख रुपये सालाना सैलरी मिलेगी. सेक्रेटेरिएट ऑफिसर-ट्रेनी फॉर बैंक ऑफिस की सालाना सैलरी 3.50 लाख रुपये और डीलर-फॉर स्टॉक ब्रोकिंग टर्मिनल्स की सालाना सैलरी 4.20 लाख रुपये सालाना होगी. अधिक जानकारी के लिए बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

