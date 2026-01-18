India Exim Bank Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी का बड़ा चांस! डिप्टी मैनेजर के पदों पर निकली वैकेंसी, 26 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन

India Exim Bank Recruitment 2026 Notification: सरकारी बैंक में नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया एक्जिम बैंक ने डिप्टी मैनेजर (DM) के कुल 20 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 जनवरी, 2026 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल eximbankindia.in पर आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकेंगे.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार कम से कम 60% अंकों से ग्रेजुएशन की डिग्री के अलावा MBA/PGDBA/PGDBM/ MMS में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वित्त/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/विदेशी व्यापार में विशेषज्ञता या चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की मंथली सैलरी 48,480 से 85,920 रुपये होगी.

ये भी पढ़ें: SAMEER Recruitment 2026: युवाओं के लिए गोल्डन चांस! 147 सरकारी पदों पर आवेदन शुरू, 25 से 30 साल वाले फटाफट करें आवेदन

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC - 600 रुपये

SC/ST/PwBD/EWS/महिला - 100 रुपये

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

शॉर्टलिस्टिंग

पर्सनल इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे कर सकेंगे आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल पोर्टल पर लिंक एक्टिव होने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट eximbankindia.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: NCERT Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी का मौका! 170+ पदों पर आवेदन शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी मंथली सैलरी