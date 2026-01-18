India Exim Bank Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में एंट्री का शानदार चांस, मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन शुरू, 21 से 28 साल वालों के पास मौका

India Exim Bank Recruitment 2026 Notification: बैंकिग सेक्टर में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. इंडिया एग्जिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के कुल 40 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 01 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट eximbankindia.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित अनुसार कम से कम 60% अंकों से ग्रेजुएशन की डिग्री के अलावा MBA/PGDBA/PGDBM/ MMS में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वित्त/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार/विदेशी व्यापार में विशेषज्ञता या चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी मंथली सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 48,480 से 85,920 रुपये प्रति महीने होंगे.

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC - 600 रुपये

SC/ST/PwBD/EWS/महिला - 100 रुपये

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

फाइनल सिलेक्शन

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे कर सकेंगे आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल बेसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट eximbankindia.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

