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Hindi Newsनौकरी45 डिग्री तापमान, 12 घंटे+ ड्यूटी और 10 मिनट की डिलीवरी... गिग वर्कर्स पर IIT दिल्ली की चौंकाने वाली स्टडी

45 डिग्री तापमान, 12 घंटे+ ड्यूटी और 10 मिनट की डिलीवरी... गिग वर्कर्स पर IIT दिल्ली की चौंकाने वाली स्टडी

IIT Delhi Study on Gig Workers: भारत के कई राज्यों में अधिक गर्मी हो रखी है और ऐसे में रोजाना 12 घंटे से ज्यादा काम करने वाले गिग वर्कर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है. हीटवेव के दौरान भी उन पर जल्दी डिलीवरी करने का प्रेशर बना हुआ है. इसे लेकर आईआईटी दिल्ली की स्टडी के जरिए खुलासा किया गया है. रिसर्च टीम की ओर से तेज धूप में काम करने वालों के लिए सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स के काम के घंटे कम हो और हीट प्रोटेक्शन जैसे नियम लागू किए जाएं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 22, 2026, 12:26 PM IST
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IIT Delhi Study on Gig Workers
IIT Delhi Study on Gig Workers

IIT Delhi Study on Gig Workers: भारत के ज्यादातर राज्यों में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ राज्यों में तापमान इतना ज्यादा होता है कि दोपहर के समय तो दूर की बात है शाम के समय भी निकलना मुश्किल हो जाता है. गर्म हवाएं और भीषण गर्मी के दौरान अगर घंटों तक सड़कों पर रहना पड़े, घर से बाहर धूप में निकलना पड़े तो एक बड़ी मुसीबत की तरह लग सकता है, मगर इस तरह की नौकरी गिग वर्कर्स करते हैं. वर्तमान में 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है. ऐसी भीषण गर्मी और लू के बीच गिग वर्कर्स घंटों काम कर रहे हैं. इन वर्करों को लेकर IIT दिल्ली की एक स्टडी में बड़ा खुलासा किया गया है.

12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स

IIT दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि गिग वर्कर्स हर दिन 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा समय उन्हें बाहर तपती धूप और गर्म सड़कों पर बिताना पड़ रहा है. रिसर्च के अनुसार तेज गर्मी से उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है और वो कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं. थकान, सिर दर्द, हीट रैश आदि समस्याएं हो रही है और अगर इस तरह से काम करते रहे तो उनकी सेहत के लिए ये एक गंभीर खतरा बन सकता है. 

IIT-दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर (TRIP) ने गिग वर्कर्स को लेकर स्टडी की जिसमें उन्होंने 10 मिनट में डिलीवरी करने वालों के पीछे छिपी कठिन सच्चाई के बारे में बताया. रिसर्च टीम की ओर से सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स को औपचारिक तौर पर आउटडोर वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए. इसक साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा, हीट प्रोटेक्शन और वर्किंग आवर्स की तय जैसे नियम बनाने चाहिए. 

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कौन होता है गिग वर्क का मतलब?

IITD के TRIP सेंटर की असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि गिग वर्क का मतलब काम के अनुसार कमाई होता है. ये एक नई इकोनॉमी है. गिग वर्क करने वाले ना तो आउटडोर वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं और ना फॉर्मल एम्लॉई के रूप में उनकी गिनती होती है. यहां तक कि हीट एक्शन प्लान में भी गिग वर्कर्स के लिए कोई सुरक्षा प्रावधान नहीं होता है.

दिल्ली में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और लू चल रहा है लेकिन ऐसे में गिग वर्कर्स बाइक या स्कूटी के फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं. 12 से 14 घंटे तक काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा समय बाहर धूप में बिता रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि गिग वर्कर्स महीने में दो ही छुट्टियां ले रहे हैं और 25 से 28 हजार रुपये की कमाई 10 मिनट की डिलीवरी के साथ कर रहे हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन की ओर से दिल्ली सरकार से मांग की गई है कि 40 से 45 डिग्री तापमान होने पर उनके लिए काम करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. ऐसे में डिलीवरी राइडर्स और अन्य ऐप बेस्ड कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही है कि उनके लिए ब्रेक का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लागू किया जाए. इसके अलावा उनके लिए सड़कों पर शेड वाले रेस्ट स्पॉट भी बनाए जाए और पीने के पानी के अलावा इमरजेंसी हेल्थ केयर की सुविधा भी प्रदान की जाए. फिलहाल, इसे लेकर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

ये भी पढ़ें- E20 से E30 तक: गन्ने से कैसे बनता है इथेनॉल फ्यूल? पेट्रोल में 30% मिलाने की तैयारी

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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