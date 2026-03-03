Advertisement
नौकरीMBA पढ़कर अब सिर्फ प्लेसमेंट नहीं! भारत के कॉलेजों में ये बदला तो सिर्फ नौकरी नहीं, स्टार्टअप भी कर पाएंगे छात्र

MBA पढ़कर अब सिर्फ प्लेसमेंट नहीं! भारत के कॉलेजों में ये बदला तो सिर्फ नौकरी नहीं, स्टार्टअप भी कर पाएंगे छात्र

भारत में स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं और अब सवाल उठ रहा है कि क्या कॉलेज और MBA संस्थान सिर्फ नौकरी दिलाने के बजाय स्टार्टअप बनाने वाले युवाओं को भी तैयार कर सकते हैं. विशेषज्ञों ने बताया कि अगर कॉलेज सही माहौल, प्रैक्टिकल सीख और डर को कम करने पर काम करें, तो छात्र नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि कंपनियां खड़ी करने वाले बन सकते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:32 AM IST
MBA पढ़कर अब सिर्फ प्लेसमेंट नहीं! भारत के कॉलेजों में ये बदला तो सिर्फ नौकरी नहीं, स्टार्टअप भी कर पाएंगे छात्र

भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप देशों में शामिल हो रहा है. निवेश बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हो रही है और सरकार भी नए बिजनेस को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में अब ध्यान कॉलेजों और खासकर MBA संस्थानों पर जा रहा है. अब सवाल यह है कि क्या ये संस्थान सिर्फ नौकरी के लिए छात्रों को तैयार कर रहे हैं या उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं?

चर्चा में क्या सामने आया?
ETEducation के मुताबिक एक खास बातचीत में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई. इसमें Mudit Dalmia और Vaishnavi Desai ने इस विषय को विस्तार से समझाया. मुदित डालमिया ने कहा कि अब सिर्फ नौकरी देना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए. कॉलेजों को यह देखना होगा कि वे किस तरह के Entrepreneurs तैयार कर रहे हैं.

किताबों से आगे बढ़कर सीखने की जरूरत
उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ किताबों से पढ़ाई काफी नहीं है. छात्रों को असली दुनिया की समस्याओं पर काम करने का मौका मिलना चाहिए. जब छात्र खुद किसी काम को करके सीखते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं हैं जितनी वे सोचते हैं. इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

सबसे बड़ी रुकावट
इस चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा डर को बताया गया है. डर असफल होने का, लोगों के जज करने का और अलग रास्ता चुनने का है. मुदित डालमिया ने कहा कि सबसे पहले छात्रों की सोच बदलनी होगी. उन्हें निडर बनाना जरूरी है. असफलता को गलत नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा मानना चाहिए.

अलग सोच को बढ़ावा देना जरूरी
उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेजों में अक्सर सभी छात्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश होती है. लेकिन असली जरूरत है कि हर छात्र की अलग सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाए. अगर सभी एक जैसे बनेंगे, तो नए आइडिया कैसे आएंगे?

बता दें, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि सही माहौल भी बहुत जरूरी है. कॉलेजों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां मेंटर्स मिलें. छात्र मिलकर काम कर सकें. बिना डर के नए आइडिया आजमा सकें. ऐसे माहौल में छात्र सही सवाल पूछना सीखते हैं और अपने आइडिया को आगे बढ़ा पाते हैं.

वहीं मुदित डालमिया ने यह भी साफ किया कि हर छात्र उद्यमी नहीं बनना चाहता और यह ठीक भी है. लेकिन जो बनना चाहते हैं उन्हें सही सपोर्ट मिलना चाहिए. कॉलेजों को निवेशकों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन जैसे प्लेटफॉर्म से छात्रों को जोड़ना होगा.

भविष्य की दिशा क्या है?
अंत में यह बात सामने आई कि भारत का भविष्य सिर्फ नौकरी देने में नहीं बल्कि नए बिजनेस खड़े करने में भी है. अगर कॉलेज अपने सिस्टम में बदलाव करें और छात्रों को प्रयोग करने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका दें, तो MBA से IPO तक के सफर को पूरा किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: UGC NET में गड़बड़? Delhi High Court का NTA को झटका, इतिहास के पेपर की Answer Key के लिए बनाएं एक्सपर्ट कमेटी

 

