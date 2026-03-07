India Post GDS 2026 Result: कब तक आएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट, कैसे करें चेक और मेरिट लिस्ट डाउनलोड?

Advertisement
Hindi NewsनौकरीIndia Post GDS 2026 Result: कब तक आएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट, कैसे करें चेक और मेरिट लिस्ट डाउनलोड?

India Post GDS 2026 Result (Soon): इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती प्रक्रिया के तहत जल्द ही रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को जल्द मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकेगी. आइए इसे चेक करने और डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.

Mar 07, 2026, 09:26 AM IST
India Post Gramin Dak Sevak Recruitment merit list 2026
India Post Gramin Dak Sevak Recruitment 2026 Result (Soon): डाक विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) रिजल्ट 2026 की घोषणा जल्द की जा सकती है. ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले मेरिट लिस्ट के जारी होने का इंतजार है. डाक विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सर्कल-वाइज पीडीएफ डॉक्यूमेंट चेक कर सकेंगे और उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी शो हो जाएगा.

भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 31 जनवरी से 16 फरवरी 2026 के बीच जारी रखा गया था. आवेदन कर चुके लाखों उम्मीदवार को पहले चयन सूची का इंतजार है. आप भी उनमें से एक हैं तो ये इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. रिजल्ट देखने के अलावा उम्मीदवारों को पूरी मेरिट लिस्ट भी देखने का ऑप्शन मिलेगा.

कहां से चेक कर सकेंगे मेरिट लिस्ट?

भारतीय डाक विभाग में 28,636 रिक्तियों के लिए जीडीएस रिजल्ट 2026 की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर की जाएगी. यहां से ग्रामीण डाक सेवक की पहली मेरिट लिस्ट को भी चेक कर सकेंगे.

India Post GDS 2026 Result: रिजल्ट के बाद क्या?

कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर इंडिया पोस्ट जीडीएस की मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा. इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 की घोषणा के बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. इस चयन प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवारों को नौकरी हासिल हो सकेगी.

India Post Recruitment: किन-किन पदों पर भर्ती?

भारतीय डाक विभाग की ओर से देशभर में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) और ब्रांच पोस्ट मास्टर (बीपीएम) पदों के लिए कुल 28,636 भर्ती अभियान की शुरुआत की गई है.

कैसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट?

  1. सबसे पहले भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में रिजल्ट शो होगा.
  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के बाद लॉगिन करें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
  5. यहां पर मेरिट लिस्ट भी शो होगी और नीचे की ओर इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा.
  6. यहां से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

अधिक जानकारी या अन्य किसी अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें. फिलहाल, आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी करने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है. उम्मीद है कि मार्च में आखिरी सप्ताह से पहले कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- UPSC CSE Final Result 2026 (OUT): यूपीएससी सीएसई फाइनल रिजल्ट जारी, अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

India Post GDS bharti

