India Post GDS 2026 Result: कब तक आएगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट, कैसे करें चेक और मेरिट लिस्ट डाउनलोड?

India Post GDS 2026 Result (Soon): इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती प्रक्रिया के तहत जल्द ही रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को जल्द मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकेगी. आइए इसे चेक करने और डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.
India Post Gramin Dak Sevak Recruitment 2026 Result (Soon): डाक विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) रिजल्ट 2026 की घोषणा जल्द की जा सकती है. ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले मेरिट लिस्ट के जारी होने का इंतजार है. डाक विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सर्कल-वाइज पीडीएफ डॉक्यूमेंट चेक कर सकेंगे और उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी शो हो जाएगा.
भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को 31 जनवरी से 16 फरवरी 2026 के बीच जारी रखा गया था. आवेदन कर चुके लाखों उम्मीदवार को पहले चयन सूची का इंतजार है. आप भी उनमें से एक हैं तो ये इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. रिजल्ट देखने के अलावा उम्मीदवारों को पूरी मेरिट लिस्ट भी देखने का ऑप्शन मिलेगा.
भारतीय डाक विभाग में 28,636 रिक्तियों के लिए जीडीएस रिजल्ट 2026 की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर की जाएगी. यहां से ग्रामीण डाक सेवक की पहली मेरिट लिस्ट को भी चेक कर सकेंगे.
कक्षा 10वीं के अंकों के आधार पर इंडिया पोस्ट जीडीएस की मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा. इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 की घोषणा के बाद चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. इस चयन प्रक्रिया में पास होने वाले उम्मीदवारों को नौकरी हासिल हो सकेगी.
भारतीय डाक विभाग की ओर से देशभर में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) और ब्रांच पोस्ट मास्टर (बीपीएम) पदों के लिए कुल 28,636 भर्ती अभियान की शुरुआत की गई है.
अधिक जानकारी या अन्य किसी अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखें. फिलहाल, आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी करने की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है. उम्मीद है कि मार्च में आखिरी सप्ताह से पहले कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है.
