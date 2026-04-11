GDS 2nd Merit List: इंडिया पोस्ट ने जारी की दूसरी मेरिट लिस्ट, यहां देखें और ऐसे करें डाउनलोड

India Post GDS 2nd Merit List 2026: इंडिया पोस्ट ने जीडीएस भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवार इसे आसान प्रोसेस अपनाकर चेक और डाउनलोड कर सकता है. आइए जीडीएस 2वीं मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.
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India Post GDS 2nd Merit List 2026: इंडिया पोस्ट द्वारा जीडीएस भर्ती के तहत दूसरी मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जो करीब 28000 वैकेंसी के तहत आवेदन कर चुके हैं और मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए गुड न्यूज है. भारतीय डाकघर ने जीडीएस के पदों पर भर्ती के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार कुछ डिटेल्स पर खास नजर रखें. इंडिया पोस्ट की जीडीएस भर्ती के लिए जारी दूसरी मेरिट लिस्ट में कुछ डिटेल्स को ध्यान से देखें. अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डाकघर का नाम, पोस्ट का नाम, अंक जैसी जानकारी को मेरिट लिस्ट पर जरूर चेक कर लें. आइए जानते हैं कैसे मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं.
इंडिया पोस्ट द्वारा जीडीएस के कुल 28,636 पदों पर भर्ती की जाएगी. अलग-अलग कैटेगरी के लिए पदों की संख्या भी अलग है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12,696 पद खाली है. OBC के लिए 5694 पद, SC के 3942, ईडब्ल्यूएस के 2,719, एसटी के लिए 2716 पद और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 869 पदों पर भर्ती की जाएगी
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Selection List' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
अब सर्कल को चुनने के बाद लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद स्क्रीन पर दूसरी मेरिट लिस्ट शो होगी.
यहां से दूसरी मेरिट लिस्ट देखने के अलावा उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे.
ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट में आया है उन्हें डेडलाइन डेट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जरूर करा लेना है. इसके लिए उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ लेकर जाना होगा. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट के लिए इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जा सकते हैं.
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