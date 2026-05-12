India Post GDS 3rd Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे करें डाउनलोड और जानें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट

India Post GDS 3rd Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट ने जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. सरल तरीके को अपना कर उम्मीदवार तीसरी मेरिट सूची कसो डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जानते हैं किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा?
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India Post GDS 3rd Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट की ओर से जीडीएस की तीसरी मेरिट सूची को जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया था और वो अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं, तो एक बार तीसरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है. चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. इंडिया पोस्ट की ओर से सर्किल वाइज जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा. आइए जानते हैं इंडिया पोस्ट की जीडीएस भर्ती के लिए कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा?
इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार रोल नंबर से अपने सर्किल की जीडीएस मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. डाक विभाग में जीडीएस पदों पर भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों का नाम इस मेरिट लिस्ट में देख पाएंगे.
सबसे पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'GDS Engagement Section' में क्लिक करें.
यहां नीचे की ओर सर्किल वाइज सभी राज्यों के नाम शो होंगे.
अपने सर्किल पर क्लिक करने के बाद 'Supplementary List-III' लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट खुल जाएगी और यहां से आप अपना नाम देख सकते हैं.
जल्दी सर्च के लिए Ctrl+F दबाएं और अपना नाम या रोल नंबर एंटर करके देख पाएंगे कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं. अगर रोल नंबर शो न हो तो इसका मतलब है कि आपका चयन नहीं हुआ है. जबकि, नंबर शो होने का मतलब है कि आप जीडीएस पोस्ट के लिए चुन लिए गए हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं. इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अपनाना होगा.
इंडिया पोस्ट ने जीडीएस भर्ती की तीसरी मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया है जो कि अंतिम मेरिट सूची थी जिसके बाद विभाग की ओर से कोई सूची इस भर्ती के लिए जारी नहीं होगी. अब चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया अपनानी होगी. 26 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा. इस तारीख तक मेरिट लिस्ट में शामिल नाम वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर लेना होगा.
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