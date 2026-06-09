/India Post GDS 4th Merit List 2026 जारी, 28000+ पदों पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती; यहां देखें पूरी लिस्ट

India Post GDS 4th Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट की ओर से कुल 28,636 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी की गई थी. इसके बाद अब तक तीन मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी हैं और अब चौथी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है. इंडिया पोस्ट ने GDS पदों पर चयन के लिए ये नई मेरिट सूची जारी की है. जिन उम्मीदवारों ने इंडिया पोस्ट की जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वो अब ऑनलाइन माध्यम से चौथी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. इसे देखने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं.
इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की चौथी मेरिट लिस्ट का पीडीएफ जारी किया है जिसे सरल तरीका अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इस लिस्ट में अपना और रोल नंबर नजर आने पर तय है कि आप इस पद भर्ती के लिए चुने गए हैं और आगे की प्रक्रिया को अपनाने के लिए योग्य हैं. आइए जानते हैं कैसे और कहां से इंडिया पोस्ट के GDS पदों की मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं?
सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर इंडिया पोस्ट जीडीएस चौथी मेरिट 2026 का लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर पीडीएफ देख पाएंगे.
इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
इंडिया पोस्ट जीडीएस चौथी मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये तुरंत देखने के लिए लैपटॉप के माध्यम से लॉगिन करें और ctrl+F बटन से सर्चिंग या फाइंड में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें या नाम दर्ज करें. अगर लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा तो तुरंत नजर आ जाएगा.
इंडिया पोस्ट के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 28,636 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जिसमें अलग-अलग कैटेगरी के लिए पद भी अलग खाली हैं.
सामान्य वर्ग- 12696 पोस्ट
ईडब्ल्यूएस- 2719 पोस्ट
ओबीसी- 5694 पोस्ट
एससी- 3942 पोस्ट
एसटी- 2716 पोस्ट
पीडबल्यूडी-ए- 260 पोस्ट
पीडबल्यूडी-बी- 271 पोस्ट
पीडबल्यूडी-सी- 257 पोस्ट
पीडबल्यूडी-डीई- 81 पोस्ट
इंडिया पोस्ट की मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम शामिल है, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इस चौथी लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को 23 जून 2026 से पहले-पहले इस प्रक्रिया को अपना लेना है और निर्धारित डिविजन में जाकर सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर वेरिफाई करवाना होगा.