/India Post GDS 4th Merit List 2026 जारी, 28000+ पदों पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती; यहां देखें पूरी लिस्ट

India Post GDS 4th Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट की ओर से कुल 28,636 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी की गई थी. इसके बाद अब तक तीन मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी हैं और अब चौथी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है. इंडिया पोस्ट ने GDS पदों पर चयन के लिए ये नई मेरिट सूची जारी की है. जिन उम्मीदवारों ने इंडिया पोस्ट की जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वो अब ऑनलाइन माध्यम से चौथी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. इसे देखने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं.