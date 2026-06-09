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India Post GDS 4th Merit List 2026 जारी, 28000+ पदों पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती; यहां देखें पूरी लिस्ट

India Post GDS 4th Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 की चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट के जरिए उम्मीदवार ये जान सकते हैं कि उनका चयन ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पद के लिए हुआ है या नहीं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 09, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:37 PM IST
India Post GDS 4th Merit List 2026 जारी, 28000+ पदों पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती; यहां देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: India Post GDS 4th Merit List 2026 out

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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