Advertisement
trendingNow13200145
Hindi NewsनौकरीIndia Post GDS 3rd Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी लिस्ट? ऐसे करें रिजल्ट चेक और डाउनलोड

India Post GDS 3rd Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी लिस्ट? ऐसे करें रिजल्ट चेक और डाउनलोड

India Post GDS 3rd Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग 28000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए जीडीएस की तीसरी मेरिट सूची जारी की जा सकती है. इससे पहले दो मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है. कुल मिलाकर 39,765 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है. कब इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 01, 2026, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

india post gds 3rd merit list 2026
india post gds 3rd merit list 2026

India Post GDS 3rd Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जा चुका है. अब सभी को तीसरी मेरिट लिस्ट 2026 के जरिए होने का इंतजार है. इंडिया पोस्ट में 28000 से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए जीडीएस की तीसरी मेरिट सूची जल्द ही जारी की जा सकती है. अब तक दो चयन सूचियां जारी की जा चुकी है और कुल मिलाकर लगभग 39765 उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है. 10 अप्रैल को भारतीय डाक विभाग ने दूसरी मेरिट सूची को जारी किया था और इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी पूरा किया जा चुका है. अभी तक पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम नहीं आया है उन्हें अपने चयन होने का इंतजार है और तीसरी मेरिट लिस्ट से उम्मीद है.

कब आएगी इंडिया पोस्ट की तीसरी मेरिट लिस्ट?

भारतीय डाक विभाग की ओर से जल्द ही ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट को जारी किया जा सकता है. भारतीय डाक विभाग ने पहली सूची को जारी करने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के 10 से 12 दिनों में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की है. 27 अप्रैल 2026 तक दूसरी मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और 2 मई 2026 को तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है. अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अभी तक कुल मिलाकर 39765 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है. 

कहां जारी होगी जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट?

उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें. जीडीएस तीसरी मेरिट लिस्ट का पीडीएफ वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.cept.gov.in पर जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे डाउनलोड करें जीडीएस तीसरी मेरिट लिस्ट का पीडीएफ?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.cept.gov.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर चयन सूची सेक्शन पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद जीडीएस भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

  4. यहां अपने संबंधित राज्य या डाक सर्कल को चुनें.

  5. इसके बाद मेरिट सूची का पीडीएफ शो होगा, उसे ओपन करें.

  6. इंडिया पोस्ट मेरिट लिस्ट में ctrl+f से अपना नाम सर्च कर सकते हैं.

  7. यहां से तीसरी मेरिट लिस्ट का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे. 

इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.cept.gov.in पर जाकर भर्ती से संबंधित अपडेट और अन्य डिटेल्स जा सकते हैं. सुझाव है कि आप वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें. किसी भी समय इंडिया पोस्ट की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है.

ये भी पढ़ें- Bank of Baroda PO Salary: बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोबेशनरी ऑफिसर ने शेयर की पहली सैलरी स्लिप, जानिए कितनी मिलती है इन-हैंड सैलरी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

india post gds merit list

Trending news

बाप रे! बंगाल के इस सर्वे ने उड़ाए होश, 'BJP को सिर्फ 50 सीटें, सुवेंदु भी हार रहे'
West Bengal Election 2026
बाप रे! बंगाल के इस सर्वे ने उड़ाए होश, 'BJP को सिर्फ 50 सीटें, सुवेंदु भी हार रहे'
सरकार ने प्रवासी भारतीयों के नियम बदले, बच्चों से बड़ों तक पड़ेगा असर
OCI Card New Rules
सरकार ने प्रवासी भारतीयों के नियम बदले, बच्चों से बड़ों तक पड़ेगा असर
तरबूज या जहर? मुंबई में 4 मौतों में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि; जांच में जुटी पुलिस
mumbai
तरबूज या जहर? मुंबई में 4 मौतों में फूड पॉइजनिंग की पुष्टि; जांच में जुटी पुलिस
जिस BJP एजेंट के सामने स्ट्रॉन्ग रूम में बैठी थीं ममता, ZEE ने लिया उसका इंटरव्यू
West Bengal Election 2026
जिस BJP एजेंट के सामने स्ट्रॉन्ग रूम में बैठी थीं ममता, ZEE ने लिया उसका इंटरव्यू
BJP का एक्शन मोड ON, कोलकाता मीटिंग में बनेगी रणनीति; विपक्ष के मूव पर होगी नजर
West Bengal Election 2026
BJP का एक्शन मोड ON, कोलकाता मीटिंग में बनेगी रणनीति; विपक्ष के मूव पर होगी नजर
LIVE: मिदनापुर में भी मिडनाइट अटैक! BJP नेता को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, अस्पताल में भर्ती
West Bengal Election 2026
LIVE: मिदनापुर में भी मिडनाइट अटैक! BJP नेता को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, अस्पताल में भर्ती
पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी तो बर्दाश्त नहीं! भारत ने इटली को दिया साफ संदेश
India-Italy Defence Meeting
पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दी तो बर्दाश्त नहीं! भारत ने इटली को दिया साफ संदेश
आज महाराष्ट्र में बंद! लंबे वीकेंड पर घूमने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
Maharashtra
आज महाराष्ट्र में बंद! लंबे वीकेंड पर घूमने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
IMD
1-2 मई तक बारिश से राहत, लेकिन पूरे महीने झुलसाएगी गर्मी; IMD ने जारी किया अलर्ट
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
West Bengal Election 2026
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?