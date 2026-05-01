India Post GDS 3rd Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी लिस्ट? ऐसे करें रिजल्ट चेक और डाउनलोड

India Post GDS 3rd Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग 28000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए जीडीएस की तीसरी मेरिट सूची जारी की जा सकती है. इससे पहले दो मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है. कुल मिलाकर 39,765 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है. कब इंडिया पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है? आइए जानते हैं.
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India Post GDS 3rd Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया जा चुका है. अब सभी को तीसरी मेरिट लिस्ट 2026 के जरिए होने का इंतजार है. इंडिया पोस्ट में 28000 से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए जीडीएस की तीसरी मेरिट सूची जल्द ही जारी की जा सकती है. अब तक दो चयन सूचियां जारी की जा चुकी है और कुल मिलाकर लगभग 39765 उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है. 10 अप्रैल को भारतीय डाक विभाग ने दूसरी मेरिट सूची को जारी किया था और इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी पूरा किया जा चुका है. अभी तक पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम नहीं आया है उन्हें अपने चयन होने का इंतजार है और तीसरी मेरिट लिस्ट से उम्मीद है.
भारतीय डाक विभाग की ओर से जल्द ही ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट को जारी किया जा सकता है. भारतीय डाक विभाग ने पहली सूची को जारी करने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के 10 से 12 दिनों में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की है. 27 अप्रैल 2026 तक दूसरी मेरिट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और 2 मई 2026 को तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है. अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. अभी तक कुल मिलाकर 39765 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है.
उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वो समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें. जीडीएस तीसरी मेरिट लिस्ट का पीडीएफ वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.cept.gov.in पर जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं.
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.cept.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर चयन सूची सेक्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद जीडीएस भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
यहां अपने संबंधित राज्य या डाक सर्कल को चुनें.
इसके बाद मेरिट सूची का पीडीएफ शो होगा, उसे ओपन करें.
इंडिया पोस्ट मेरिट लिस्ट में ctrl+f से अपना नाम सर्च कर सकते हैं.
यहां से तीसरी मेरिट लिस्ट का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे.
इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.cept.gov.in पर जाकर भर्ती से संबंधित अपडेट और अन्य डिटेल्स जा सकते हैं. सुझाव है कि आप वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें. किसी भी समय इंडिया पोस्ट की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है.
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