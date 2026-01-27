India Post Vacancy: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... डाकघर में 28740 पदों पर भर्तियां, आपके राज्य में कितनी निकली वैकेंसी? जानिए

Post Office GDS Vacancy 2025: 10वीं तक पढ़े-लिखे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का शानदार अवसर है. पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती निकाली गई हैं. अलग-अलग राज्यों में 28740 पदों भर्तियां निकली हैं.
Post Office GDS Recruitment 2026: देश में सरकारी नौकरी का सपना हर तीसरा युवा देख रहा है और इसके लिए तमाम भर्तियों का इंतजार भी करता है. सरकारी नौकरी राह देखने वालों के लिए खुशखबरी है. 10वीं पास वालों को भी सरकारी नौकरी हासिल हो सकती है. दरअसल, पोस्ट ऑफिस में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 28740 पदों पर भर्ती की जा रही है. ये भर्तियां भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग निकली हैं. कुल मिलाकर 28740 भर्ती की जाएगी. बिना परीक्षा के उम्मीदवार की नौकरी लग सकती है. आइए जानते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी निकली है और कैसे आवेदन कर सकते हैं.
पोस्ट ऑफिस की ओर से ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत 10वीं पास वालों की भर्ती हो सकती है. मार्कशीट में हासिल अंक के तहत मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा और इसमें शामिल नाम वाले उम्मीदवारों की नौकरी लग सकती है.
ऐसे उम्मीदवार जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का 10वीं क्लास पास सर्टिफिकेट हो. गणित और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट के अलावा स्थानीय भाषा की पढ़ाई भी 10वीं में की हो वो आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इन सबके अलावा साइकिल चलानी आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है.
पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन अपना सकते हैं. 31 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहली मेरिट लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी की जा सकती है. इसके बाद उम्मीदवारों का चयन हो सकता है.
