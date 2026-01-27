India Post Vacancy: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... डाकघर में 28740 पदों पर भर्तियां, आपके राज्य में कितनी निकली वैकेंसी? जानिए

Advertisement
Post Office GDS Vacancy 2025: 10वीं तक पढ़े-लिखे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का शानदार अवसर है. पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती निकाली गई हैं. अलग-अलग राज्यों में 28740 पदों भर्तियां निकली हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:36 AM IST
Post Office GDS Recruitment 2026: देश में सरकारी नौकरी का सपना हर तीसरा युवा देख रहा है और इसके लिए तमाम भर्तियों का इंतजार भी करता है. सरकारी नौकरी राह देखने वालों के लिए खुशखबरी है. 10वीं पास वालों को भी सरकारी नौकरी हासिल हो सकती है. दरअसल, पोस्ट ऑफिस में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत 28740 पदों पर भर्ती की जा रही है. ये भर्तियां भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग निकली हैं. कुल मिलाकर 28740 भर्ती की जाएगी. बिना परीक्षा के उम्मीदवार की नौकरी लग सकती है. आइए जानते हैं कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी निकली है और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

10वीं पास वालों की लग सकेगी सरकारी नौकरी

पोस्ट ऑफिस की ओर से ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत 10वीं पास वालों की भर्ती हो सकती है. मार्कशीट में हासिल अंक के तहत मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा और इसमें शामिल नाम वाले उम्मीदवारों की नौकरी लग सकती है.

किन योग्यता की जरूरत

ऐसे उम्मीदवार जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का 10वीं क्लास पास सर्टिफिकेट हो. गणित और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट के अलावा स्थानीय भाषा की पढ़ाई भी 10वीं में की हो वो आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इन सबके अलावा साइकिल चलानी आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है.

किन राज्यों में कितनी वैकेंसी?

  1. महाराष्ट्र- 3553
  2. उत्तर प्रदेश- 3169
  3. गुजरात- 1830
  4. हिमाचल प्रदेश- 520
  5. हरियाणा- 270
  6. आंध्र प्रदेश- 1060
  7. असम- 639
  8. दिल्ली- 42
  9. बिहार- 1347
  10. छत्तीसगढ़- 1155
  11. उत्तराखंड 445
  12. पश्चिम बंगाल- 2982
  13. जम्मू / कश्मीर- 267
  14. झारखंड- 908
  15. कर्नाटक- 1023
  16. केरल- 1691
  17. मध्य प्रदेश- 2120
  18. उत्तर पूर्वी- 1014
  19. ओडिशा- 1191
  20. पंजाब- 262
  21. राजस्थान- 634
  22. तमिलनाडु- 2009
  23. तेलंगाना- 609

GDS भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा?

  • जीडीएस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होनी जरूरी है.
  • अधिकतम उम्र 40 साल तक मान्य है.

कब तक आवेदन का मौका?

पोस्ट ऑफिस में जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन अपना सकते हैं. 31 जनवरी 2026 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहली मेरिट लिस्ट 28 फरवरी 2026 को जारी की जा सकती है. इसके बाद उम्मीदवारों का चयन हो सकता है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले भारतीय डाकघर की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.
  2. आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होने पर अप्लाई लिंक एक्टिव हो जाएगा.
  3. होमपेज पर अप्लाई लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद आवेदन फॉर्म भर लें.
  5. सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आवेदन फीस जमा करें और फॉर्म सब्मिट कर दें.
  6. आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें.

