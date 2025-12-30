Advertisement
trendingNow13058120
Hindi NewsनौकरीIndia Post Recruitment: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... 40+ भर्तियां, फटाफट जानें आवेदन प्रोसेस

India Post Recruitment: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... 40+ भर्तियां, फटाफट जानें आवेदन प्रोसेस

India Post Recruitment 2026: 10वीं तक पढ़ाई-लिखाई की है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास मौका अच्छा है क्योंकि नए साल में सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. डाक विभाग में  40 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

India Post Recruitment: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... 40+ भर्तियां, फटाफट जानें आवेदन प्रोसेस

India Post Recruitment 2026: नए साल के साथ कामयाबी हासिल करने से लेकर कुछ नया करने की उम्मीद जग जाती हैं. ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या सरकारी भर्ती का इंतजार है तो उनके लिए मौका अच्छा है. इस बार नए साल पर नई नौकरी अपने नाम पक्की कर सकते हैं. भारतीय पोस्ट में नई भर्ती निकली है जिसे 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाला गया है. भारत सरकार, संचार मंत्रालय की ओर से रोजगार समाचार में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. स्टाफ भर्ती की पोस्ट के जरिए योग्य उम्मीदवारों की नौकरी लग सकती है. 40 से अधिक पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, आइए फटाफट से आवेदन का तरीका और योग्यता जान लेते हैं.

40 से ज्यादा पदों पर भर्ती

भारतीय डाक विभाग में 40 से ज्यादा स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट निकली है. ये भर्तियां अहमदाबाद स्थित डाक विभाग में निकली है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तलाश में है और पढ़ाई के मामले में योग्यता केवल 10वीं तक की है वो आवेदन करने का सोच सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. जबकि, भारतीय पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in से भी आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना जरूरी.
  • वाहन चलाने का अनुभव और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
  • कम से कम 3 साल ड्राइविंग में काम का अनुभव जरूरी है.
  • न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा जिसका प्रिंट आउट निकाल लें.
  3. अब आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स को ब्लू पेन से भर दें और एक बार चेक कर लें.
  4. इसके बाद निर्धारित जगह पर फोटो चिपका दें.
  5. मांगे जा रहे दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट कर दें.

डाक विभाग के पते- 'ऑफिस ऑफ दी सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, GPO कंपाउंड, मिर्जापुर, अहमदाबाद 380001' पर आवेदन पत्र भेज दें. आवेदन से जुड़ी किसी डिटेल्स के लिए आप भारतीय डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- SBI में 5 जनवरी तक 996 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पद के लिए आवेदन का मौका, फटाफट जानें अप्लाई प्रोसेस और योग्यता

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

india post Recruitment

Trending news

'बाबरी' के शोर में हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
'बाबरी' के शोर में हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन
Jammu-kashmir
महीनों की खामोशी के बाद लौटी पर्यटकों की रौनक, कश्मीर में विंटर फेस्टिवल का आयोजन