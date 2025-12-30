India Post Recruitment: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... 40+ भर्तियां, फटाफट जानें आवेदन प्रोसेस

India Post Recruitment 2026: नए साल के साथ कामयाबी हासिल करने से लेकर कुछ नया करने की उम्मीद जग जाती हैं. ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या सरकारी भर्ती का इंतजार है तो उनके लिए मौका अच्छा है. इस बार नए साल पर नई नौकरी अपने नाम पक्की कर सकते हैं. भारतीय पोस्ट में नई भर्ती निकली है जिसे 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाला गया है. भारत सरकार, संचार मंत्रालय की ओर से रोजगार समाचार में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. स्टाफ भर्ती की पोस्ट के जरिए योग्य उम्मीदवारों की नौकरी लग सकती है. 40 से अधिक पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, आइए फटाफट से आवेदन का तरीका और योग्यता जान लेते हैं.

40 से ज्यादा पदों पर भर्ती

भारतीय डाक विभाग में 40 से ज्यादा स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट निकली है. ये भर्तियां अहमदाबाद स्थित डाक विभाग में निकली है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तलाश में है और पढ़ाई के मामले में योग्यता केवल 10वीं तक की है वो आवेदन करने का सोच सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. जबकि, भारतीय पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in से भी आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना जरूरी.

वाहन चलाने का अनुभव और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.

कम से कम 3 साल ड्राइविंग में काम का अनुभव जरूरी है.

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं. होम पेज पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा जिसका प्रिंट आउट निकाल लें. अब आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स को ब्लू पेन से भर दें और एक बार चेक कर लें. इसके बाद निर्धारित जगह पर फोटो चिपका दें. मांगे जा रहे दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट कर दें.

डाक विभाग के पते- 'ऑफिस ऑफ दी सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, GPO कंपाउंड, मिर्जापुर, अहमदाबाद 380001' पर आवेदन पत्र भेज दें. आवेदन से जुड़ी किसी डिटेल्स के लिए आप भारतीय डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

