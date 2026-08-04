India Post Vacancy 2026: डाक विभाग में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, हर महीने मिलेगी 63000 रुपये तक सैलरी

India Post Recruitment 2026: भारतीय डाक घर में नौकरी करने के अवसर तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है. डाक विभाग में 10वीं पास योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली गई है. इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती 2026 के तहत आवेदन कर सकते हैं. बेंगलुरु में अपनी मेल मोटर सर्विस (MMS) में डाक विभाग की ओर से स्टाफ कार ड्राइवर के 11 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन तरीके को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.
डाक विभाग की ओर से इस पद को डेप्युटेशन या एब्जॉर्प्शन के आधार पर भरा जाएगा और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में विज्ञापन छपने के 60 दिनों में आवेदकों के आवेदन को स्वीकार किया जाएगा. आइए इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती 2026 के बारे में विस्तार से जानते हैं.
इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती के तहत 11 पदों में से 10 पद बेंगलुरु में मेल मोटर सर्विस के लिए हैं और एक पद मैसूरु सब-डिपो के लिए है. अगर बात करें कि इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है तो वो उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य होंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की हो. साथ ही हल्के या भारी मोटर वाहनों को चलाने का अनुभव और वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो. आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 56 साल उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
हालांकि, जानकारी के लिए बता दें कि ये भर्ती सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं. इस पद पर नियुक्ति डेप्युटेशन या एब्जॉर्प्शन के माध्यम से होगी. डाक विभाग द्वारा सबसे पहले योग्य कर्मचारियों को चुना जाएगा जो डिस्पैच राइडर या मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) शामिल हैं. वहीं, अगर विभाग में सही उम्मीदवार नहीं मिले तो अन्य योग्य उम्मीदवार की तलाश में केंद्र सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारियों को देखा जा सकता है.
इंडियन पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती 2026 लिंक में आवेदन पत्र मिलेगा. फॉर्म के फॉर्मेट को डाउनलोड कर लें और फिर उसका प्रिंट निकालकर पेन से फॉर्म भरें. एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, अपॉइंटमेंट लेटर, एज प्रूफ आदि जरूरी दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड करें और फॉर्म को 'मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, बेंगलुरु - 560001' पते पर भेज दीजिए.
चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल-2 के तहत नौकरी दी जाएगी. ऐसे में हर महीने 19,900 से 63,200 रुपये तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा अन्य भत्ते और सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए इंडियन पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जा सकते हैं.