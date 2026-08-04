India Post Vacancy 2026: डाक विभाग में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, हर महीने मिलेगी 63000 रुपये तक सैलरी

इंडिया पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती के तहत 11 पदों में से 10 पद बेंगलुरु में मेल मोटर सर्विस के लिए हैं और एक पद मैसूरु सब-डिपो के लिए है. अगर बात करें कि इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है तो वो उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य होंगे जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की हो. साथ ही हल्के या भारी मोटर वाहनों को चलाने का अनुभव और वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो. आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 56 साल उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.