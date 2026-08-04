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India Post Vacancy 2026: डाक विभाग में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, हर महीने मिलेगी 63000 रुपये तक सैलरी

India Post Recruitment 2026: अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो सरकारी नौकरी का मौका मिल रहा है. भारतीय डाक घर में स्टाफ कार विभाग में भर्ती निकली है. ड्राइवर पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता से लेकर सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:27 AM IST
India Post Vacancy 2026: डाक विभाग में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, हर महीने मिलेगी 63000 रुपये तक सैलरी
Image Credit: India Post Staff Car Driver Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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