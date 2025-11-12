AI नहीं छीन रहा नौकरी... भारत में ये 3 राज्य भर्ती के लिए सबसे आगे, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में खुलासा

India skills report 2026: आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? नौकरी को छीनने के लिए या अपनी जॉब के लिए खतरे की घंटी के तौर पर एआई को समझते हैं? अगर हां, तो भारत स्किल्स की नई रिपोर्ट को देखकर शायद आपका ख्याल बदल जाए और नौकरी लेने के लिए एआई को जिम्मेदार न समझें. भारत में लगातार डिजिटल बदलाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में तेजी से टेक्निकल स्किल भर्ती की भी मांग बढ़ती जा रही है. पिछले सालों में एआई स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स की संख्या काफी बढ़ चुकी है और रोजगार के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं.

रोजगार के नए दरवाजे...

युवाओं के लिए एक अच्छी बात ये है कि उनके लिए अलग-अलग क्षेत्र में नौकरियां ही नौकरियां है. लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. क्लाउड कंप्यूटिंग, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सिक्योरिटी समेत दूसरे एडवांस्ड डिजिटल क्षेत्र में स्किल्स युवाओं की भर्ती हो सकती है.

इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में खुलासा

इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में अलग-अलग तरह से नए मौके देखे जा रहे हैं जो भविष्य में मांग को दिखाते हैं. रिपोर्ट में स्टेट, स्किल्स और सेक्टर के हिसाब से रोजगार के नए मौके दिए जा रहे हैं. इस रिपोर्ट को ग्लोबल एजुकेशन एंड टैलेंट सॉल्यूशन ऑर्गनाइजेशन, ईटीएस द्वारा AICTE, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), टैग्ड और AIU से मिलकर जारी किया गया है.

नौकरी छीनने के लिए नहीं देने की जिम्मेदारी ले रहा है AI

रिपोर्ट को देखकर ये तो साफ है कि रोजगार बढ़ाने के लिए एआई काम का है. इस स्किल्स को बढ़ाकर युवाओं के पास भारत में डिजिटल बदलाव समेत टेक्निकल स्किल भर्ती के अवसर हैं. 2025 में 54.81% से बढ़कर रोजगार क्षमता 2026 में 56.35% तक हो सकता है. खासतौर पर AI, डिजिटलाइजेशन समेत ग्लोबल मोबिलिटी में नौकरी के अवसर मिल सकेंगे. 2026 में एआई स्किल्स वालों के लिए कई क्षेत्र में जॉब करने के मौके हो सकते हैं.

भारत के ये 3 राज्य नौकरी देने में आगे

इंडियन स्किल्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे टियर-1 शहर कुल अनुमानित जॉब्स के मामले में 53% तक रहेंगे, लेकिन 2026 में युवाओं को नौकरी देने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य आगे हो सकते हैं. रिपोर्ट में इन 3 राज्यों को रोजगार देने के लिए सबसे आगे माना जा रहा है. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 30 प्रतिशत तक महिलाओं की हायरिंग हो सकती है.

