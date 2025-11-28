फाइनेंस सेक्टर में धमाकेदार करियर: ये हैं भारत की हाई पैकेज वाली फाइनेंस नौकरियां, स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से ज्यादा

India Top Finance Jobs: आज भी अधिकांश युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल उसकी तैयारी में जुटे रहते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सकारात्मक बदलाव हुए हैं. जिसने युवाओं को हाई पैकेज वाली नौकरी के बेहतरीन अवसर के साथ उन्हें अन्य कई प्रकार के लाभ में सुविधाएं दिए हैं. यही वजह है कि अब युवा सरकारी नौकरी की तरह ही प्राइवेट जॉब्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको फाइनेंस सेक्टर की उन नौकरियों के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रति महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी मिलती है.

अगर आपके पास मजबूत एनालिटिकल स्किल, फाइनेंशियल मार्केट की समझ और टेकनॉजी के साथ काम करने की क्षमता हैं, तो आप फाइनेंस सेक्टर में प्रति महीने 1 लाख से ज्यादा सैलरी वाली नौकरी के साथ अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर फिनटेक और रिस्क मैनेजमेंट तक कंपनियां आज कल तेजी से युवाओं की नियुक्तियां कर रही हैं, क्योंकि उनका कारोबार बढ़ रहा है, बाजार मजबूत हो रहे हैं और डिजिटल टूल्स फाइनेंस सेवाओं को नया रूप दे रहे हैं.

ऐसे में आइए हम आपको फाइनेंस से जुड़े उन 3 प्रमुख क्षेत्रों की सबसे अच्छी नौकरियों और उनकी शुरुआती सैलरी के बारे में बताते हैं, जिसमें युवा उम्मीदवार अपना करियर बना सकते हैं.

इन्वेस्टमेंट बैंकिंग

भारत में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना आज के समय में एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें अच्छी सैलरी, करियर ग्रोथ की बेहतर संभावना के साथ युवाओं की मांग है. यह क्षेत्र कंपनियों, सरकार और बड़ी संस्थाओं को पूंजी जुटाने, वित्तीय मॉडल तैयार करने और जटिल लेनदेन करने में मदद करने के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

करियर विकल्प और स्टार्टिंग सैलरी

M&A एनालिस्ट: 18-30 लाख रुपये प्रति वर्ष

डील एडवाइजरी: 18-30 लाख रुपये प्रति वर्ष

IPO एनालिस्ट: 12-20 लाख रुपये प्रति वर्ष

वैल्यूएशन एनालिस्ट: 10-18 लाख रुपये प्रति वर्ष

वित्तीय मॉडलर: 15-20 लाख रुपये प्रति वर्ष

मर्चेंट बैंकिंग एसोसिएट: 12-25 लाख रुपये प्रति वर्ष

रिसर्च एनालिस्ट: 10-12 लाख रुपये प्रति वर्ष

कैपिटल मार्केट एनालिस्ट: 12-25 लाख रुपये प्रति वर्ष

फिनटेक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस

फिनटेक भारत में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक बन गया है. यह क्षेत्र मोबाइल भुगतान, डिजिटल लोन और ऑनलाइन धन प्रबंधन जैसी सेवाओं को बेहतर और स्वचालित बनाने के लिए फाइनेंस को तकनीक के साथ जोड़ता है. ऐसे में इस क्षेत्र में उन युवाओं की हाई डिमांड है, जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के साथ डिजिटल टूल को बेहतर से समझते हों.

करियर विकल्प और स्टार्टिंग सैलरी

फिनटेक प्रोडक्ट एनालिस्ट: 8-14 लाख रुपये प्रति वर्ष

रिस्क एनालिस्ट: 7-12 लाख रुपये प्रति वर्ष

डेटा एनालिस्ट: 10-20 लाख रुपये प्रति वर्ष

फाइनेंशियल एनालिस्ट: 10-20 लाख रुपये प्रति

क्वांट एनालिस्ट: 12-20 लाख रुपये

रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एनालिस्ट: 10-15 लाख रुपये प्रति वर्ष

एक्चुरियल एनालिस्ट: 10-20 लाख रुपये प्रति वर्ष

वित्तीय सलाहकार: 10-15 लाख रुपये प्रति वर्ष

ऑपरेशनंस एनालिस्ट: 6-12 लाख रुपये प्रति वर्ष

रीस्क मैनेजमेंट

बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में रिस्क मैनेजमेंट एक केंद्रीय भूमिका निभाता है. इस कार्य में संभावित फाइनेंशियल रिस्क की पहचान करने के साथ उससे होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है. इसी के साथ संस्थानों को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि उन्हें होने वाले रीस्क को स्वीकार करना चाहिए या कम किया जाए.

करियर विकल्प और स्टार्टिंग सैलरी

क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट: 8-15 लाख रुपये प्रति वर्ष

मार्केट रिस्क एनालिस्ट: 10-15 लाख रुपये प्रति वर्ष

एंटरप्राइज रिस्क एनालिस्ट: 10-16 लाख रुपये प्रति वर्ष

रिस्क कंसलटेंट: 8-12 लाख रुपये प्रति वर्ष

क्वांट रिस्क एनालिस्ट: 15-25 लाख रुपये प्रति वर्ष

मॉडल वैलिडेशन एनालिस्ट: 10-18 लाख रुपये

लिक्विडिटी रिस्क एनालिस्ट: 10-15 लाख रुपये प्रति वर्ष

स्ट्रेस टेस्टिंग एनालिस्ट: 10-16 लाख रुपये प्रति वर्ष

