भारतीय वायु सेना में भर्ती का मौका... अग्निवीर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, योग्यता से लेकर यहां जानें पूरी डिटेल्स

Agniveer Vayu Registration: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की नई भर्ती निकली है. ऐसे उम्मीदवार जो इंडियन एयरफोर्स में हिस्सा बनकर देश सेवा करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है. आइए योग्यता, आवेदन शुल्क और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
Agniveer Vayu Registration: भारतीय वायुसेना की ओर से अग्निवीर वायु INTAKE 01/2027 सिलेक्शन टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए शानदार मौका है. भारतीय सेना में नई भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है. अविवाहित लड़के और लड़कियां अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 1 फरवरी 2026 तक आवेदन के लिए विंडो खुली रहेगी. इसके बाद ये प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट के तुरंत बाद लिखित परीक्षा का आयोजन भी हो जाएगा. भारतीय वायुसेना की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को चालू रखा गया है. आइए भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु आवेदन की योग्यता और प्रक्रिया के बारे में जानते हैं.
अग्निवीर वायु के लिए शैक्षिक योग्यता?
अन्य योग्यता क्या चाहिए?
अग्निवीर वायु आवेदन के लिए क्या है प्रक्रिया?
ये भी पढ़ें- UPSC NDA और NA-I एग्जाम डेट जारी, किस दिन होगी परीक्षा और क्या होगा पैटर्न? यहां जानिए