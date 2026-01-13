भारतीय वायु सेना में भर्ती का मौका... अग्निवीर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, योग्यता से लेकर यहां जानें पूरी डिटेल्स

Agniveer Vayu Registration: भारतीय वायुसेना की ओर से अग्निवीर वायु INTAKE 01/2027 सिलेक्शन टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. ऐसे उम्मीदवार जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए शानदार मौका है. भारतीय सेना में नई भर्ती के तहत आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है. अविवाहित लड़के और लड़कियां अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 1 फरवरी 2026 तक आवेदन के लिए विंडो खुली रहेगी. इसके बाद ये प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट के तुरंत बाद लिखित परीक्षा का आयोजन भी हो जाएगा. भारतीय वायुसेना की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को चालू रखा गया है. आइए भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु आवेदन की योग्यता और प्रक्रिया के बारे में जानते हैं.

अग्निवीर वायु के लिए शैक्षिक योग्यता?

10+2 या इसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं.

मुख्य विषयों में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए.

सभी विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए.

3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जरूरी है.

फिजिक्स और मैथ विषयों के साथ 2 साल के वोकेशनल कोर्स वाले भी योग्य हैं.

साइंस स्ट्रीम के अलावा अन्य स्ट्रीम वाले भी योग्य हैं.

न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होना चाहिए.

12वीं पास करने वाले भी आवेदन के लिए योग्य हैं.

अन्य योग्यता क्या चाहिए?

आयु सीमा:- 1 जनवरी 2006 से 01 जुलाई 2009 तक के जन्मतिथि आवेदन कर सकते हैं. अधिकतम उम्र 21 साल तक की है.

1 जनवरी 2006 से 01 जुलाई 2009 तक के जन्मतिथि आवेदन कर सकते हैं. अधिकतम उम्र 21 साल तक की है. हाइट:- 152 सेमी वाले पुरुष और 152 सेमी वाली महिला योग्य है. जबकि, नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए हाइट की मान्यता 147 सेमी तक है.

अग्निवीर वायु आवेदन के लिए क्या है प्रक्रिया?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर जाएं. होमपेज पर ‘News’ सेक्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. लेटेस्ट नोटिफिकेशन में अग्निवीर 2027 भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा. क्लिक करने के बाद लॉगिन प्रोसेस को अपनाना होगा. रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और मांही जा रही डिटेल्स को एड करें. लॉगिन के बाद आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा और उसमें सभी डिटेल्स भर दें. अपनी पर्सनल और शैक्षिक जानकारी के अलावा अन्य डिटेल्स को भर दें. आवेदन पत्र का एक बार फाइनल होने के बाद प्रीव्यू कर लें. 550 रुपये आवेदन शुल्क भरने के बाद फॉर्म सब्मिट कर दें. इसके बाद कंफर्मेशन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड कर लें.

