/Indian Air Force: 12वीं पास युवाओं के लिए वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, ऐसे मिलेगी परमानेंट एयरमैन की नौकरी

Indian Air Force Group Y Airmen Recruitment 2026: देश की सेवा के लिहाज से कई युवाओं का सपना होता है कि उनकी नौकरी भारतीय सेना में लग जाए. जबकि, कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न पदों पर भर्ती निकलने का इंतजार करते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है. भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए अग्निवीर वायु भर्ती के तहत निकली ग्रुप Y नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने एयरमैन इनटेक 02/2027 भर्ती के लिए आवेदन जारी किए हैं जिसके तहत योग्य उम्मीदवार आवेदन कर इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की नौकरी हासिल कर सकते हैं. भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप Y नॉन टेक्निकल मेडिकल एयरमैन इनटेक 02/2027 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आइए योग्यता से लेकर सब कुछ जानते हैं.
मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड (10+2) पद के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या इंटरमीडिएट जैसी परीक्षा दी हो. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि उनके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट हो जिनमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हो. चाहें तो वो भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल का वोकेशन कोर्स PCB के साथ किया हो.
मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड (डिप्लोमा/बीफॉर्मा/बीएससी फॉर्मेसी) पद के लिए 12वीं पास या समकक्ष परीक्षा के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट्स से पढ़े उम्मीदवार आेदन कर सकते हैं. डिप्लोमा या बीफॉर्मा या बीएससी फॉर्मेसी में भी 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिलसे मान्य रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है.
10+2 कैटेगिरी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से जुलाई 2010 तक के बीत होनी चाहिए.
डिप्लोमा/बीफार्मा और बीएससी फॉर्मेसी में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की जन्मतिथि 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए.
भारतीय एयरफोर्स ने एयरमैन इनटेक 02/2027 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य उम्मीदवार को इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर जाना होगा. यहां जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 26 जुलाई 2026 है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी जिसका आयोजन 22 से 23 सितंबर 2026 को हो सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.