/Indian Air Force: 12वीं पास युवाओं के लिए वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, ऐसे मिलेगी परमानेंट एयरमैन की नौकरी

Indian Air Force Group Y Airmen Recruitment 2026: देश की सेवा के लिहाज से कई युवाओं का सपना होता है कि उनकी नौकरी भारतीय सेना में लग जाए. जबकि, कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न पदों पर भर्ती निकलने का इंतजार करते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है. भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए अग्निवीर वायु भर्ती के तहत निकली ग्रुप Y नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं.