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Indian Air Force: 12वीं पास युवाओं के लिए वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, ऐसे मिलेगी परमानेंट एयरमैन की नौकरी

IAF Group Y Airmen Recruitment 2026: क्या आप भी भारतीय वायु सेना में नौकरी करना चाहते हैं या परमानेंट एयरमैन की वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो ग्रुप-वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड भर्ती निकल चुकी है और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 10, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:38 AM IST
Indian Air Force: 12वीं पास युवाओं के लिए वायुसेना में अग्निवीर बनने का मौका, ऐसे मिलेगी परमानेंट एयरमैन की नौकरी
Image Credit: Indian Air Force airmen Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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