Air Force Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल, ऑफलाइन करें आवेदन

IAF Non Combatant Recruitment 2025: भारतीयों वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर-वायु नॉन-कॉम्बैटेंट (Agniveer Vayu Non Combatant) के अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जारी किया गया है. ये वैकेंसी हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे नॉन-कॉम्बैटेंट पदों पर निकाली गई है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

योग्यता

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, इस पद के लिए अविवाहित पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही चयनित उम्मीदवार चार साल की प्रारंभिक सेवा अवधि में शादी नहीं कर सकेंगे.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 21 साल निर्धारित किया गया है. जिसके मुताबिक, 01 जनवरी, 2005 से 01 जुलाई, 2008 के बीच जिनका जन्म हुआ है, वो उम्मीदवार की आवेदन करने के योग्य होंगे.

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरुरी

10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

पासपोर्ट साइज कलर फोटो, जो 6 महीने से ज्यादा पुराना न हो.

18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रमाण पत्र

अगर उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसे सहमति प्रमाण पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा.

इतनी होगी सैलरी

पहला साल - 21,000 से 30,000 रुपये प्रति महीने

दूसरा साल - 23,100 से 33,000 रुपये प्रति महीने

तीसरा साल - 25,550 से 36,500 रुपये प्रति महीने

चौथा साल - 28,000 से 40,000 रुपये प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Agniveer Non-Combatant सेक्शन में जाएं.

इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और उसे डाउनलोड कर लें.

इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

फिर उसे भरने के बाद, उसके साथ मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर दें.

इसके बाद फॉर्म को एक लिफाफे में डालने के बाद, उसे निर्धारित पते पर भेज दें.

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

