Air Force Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल, ऑफलाइन करें आवेदन
Advertisement
trendingNow12887677
Hindi Newsनौकरी

Air Force Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल, ऑफलाइन करें आवेदन

Indian Air Force Recruitment 2025: भारतीय वायुसेना ने 10वीं पास युवाओं के लिए अग्निवीर-वायु नॉन-कॉम्बैटेंट पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Air Force Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जानें पूरी डिटेल, ऑफलाइन करें आवेदन

IAF Non Combatant Recruitment 2025: भारतीयों वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर-वायु नॉन-कॉम्बैटेंट (Agniveer Vayu Non Combatant) के अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जारी किया गया है. ये वैकेंसी हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे नॉन-कॉम्बैटेंट पदों पर निकाली गई है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

योग्यता
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, इस पद के लिए अविवाहित पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही चयनित उम्मीदवार चार साल की प्रारंभिक सेवा अवधि में शादी नहीं कर सकेंगे. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 21 साल निर्धारित किया गया है. जिसके मुताबिक,  01 जनवरी, 2005 से 01 जुलाई, 2008 के बीच जिनका जन्म हुआ है, वो उम्मीदवार की आवेदन करने के योग्य होंगे. 

बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी...

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरुरी

  • 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट

  • पासपोर्ट साइज कलर फोटो, जो 6 महीने से ज्यादा पुराना न हो.

  • 18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रमाण पत्र

  • अगर उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसे सहमति प्रमाण पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा. 

चयन प्रक्रिया 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा. 

इतनी होगी सैलरी

  • पहला साल - 21,000 से 30,000 रुपये प्रति महीने

  • दूसरा साल - 23,100 से 33,000 रुपये प्रति महीने

  • तीसरा साल - 25,550 से 36,500 रुपये प्रति महीने

  • चौथा साल - 28,000 से 40,000 रुपये प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद Agniveer Non-Combatant सेक्शन में जाएं.

  • इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और उसे डाउनलोड कर लें. 

  • इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. 

  • फिर उसे भरने के बाद, उसके साथ मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर दें. 

  • इसके बाद फॉर्म को एक लिफाफे में डालने के बाद, उसे निर्धारित पते पर भेज दें. 

आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

AIIMS में सीनियर रेजिडेंट के 108 पदों पर निकली भर्ती,जल्दी करें अप्लाई,आज आखिरी तरीख

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Air Force Recruitment 2025Agniveer Bharti

Trending news

मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
;