Indian Army Recruitment 2026: देशसेवा का मौका! इंडियन आर्मी में 350 पदों पर आज से आवेदन शुरू, 2.25 लाख होगी सैलरी

Indian Army Recruitment 2026 Notification: इंडियन आर्मी का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने का जुनून रखने वाले नौजवानों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारतीय सेना ने 67वां शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) टेक्निकल पुरुष 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जिसके मुताबिक, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल पुरुष के कुल 350 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करेगा. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 7 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 05 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाइज इन 350 पदों पर निकली वैकेंसी

सिविल - 75 पद

कंप्यूटर साइंस - 60 पद

इलेक्ट्रिकल - 33 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स - 64 पद

मैकेनिकल - 101 पद

मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स - 17 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार B.E./B.Tech की डिग्री अधिसूचित इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.10.2026 के आधार पर की जाएगी.

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर

SSB इंटरव्यू

मेडिकल एग्जामिनेशन

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेरिट लिस्ट

रैंक वाइज इतनी होगी मंथली सैलरी

लेफ्टिनेंट - 56, 100 से 1,77,500 रुपये

कैप्टन - 61,300 से 1,93,900 रुपये

मेजर - 69,400 से 2,07,200 रुपये

लेफ्टिनेंट कर्नल - 1,21,200 से 2,12,400 रुपये

कर्नल - 1,30,600 से 2,15,900 रुपये

ब्रिगेडियर - 1,39,600 से 2,17,600 रुपये

मेजर जनरल - 1,44,200 से 2,18,200 रुपये

लेफ्टिनेंट जनरल HAG स्केल - 1,82,200 से 2,24,100 रुपये

लेफ्टिनेंट जनरल HAG + स्केल - 2,05,400 से 2,24,400 रुपये

VCOAS/आम् कमांडर/लेफ्टिनेंट जनरल (NFSG)- 2,25,000 रुपये

COAS - 2,25,000 रुपये

मंथली सैलरी के अलावा चयनित उम्मीदवारों को रैंक वाइज अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइड और फॉन्ट में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

