Indian Army Agniveer Admit Card OUT: भारतीय सेना अग्निवीर परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

Indian Army Agniveer Admit Card 2026 OUT: भारतीय सेना अग्निवीर परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जेसीओ आरटी, हवलदार और सिपाही फार्मा पदों के लिए 1 जून, 2026 से परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. आइए इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
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Indian Army Agniveer Admit Card 2026 OUT: भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) के लिए भारतीय सेना अग्निवीर एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया गया है. अलग-अलग पदों के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए हॉल टिकट को जारी कर दिया गया है. सिपाही फार्मा, हवलदार (शिक्षा) और जेसीओ आरटी पदों के लिए भारतीय सेना अग्निवीर का एडमिट कार्ड जारी किया गया है. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार सरल तरीके को अपनाकर भारतीय सेना अग्निवीर 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क और महिला मिलिट्री पुलिस पदों की परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनके लिए 18 मई, 2026 से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उम्मीदवार एडमिट कार्ड 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद वेबसाइट पर जा पाएंगे.
अग्निपथ अनुभाग खोलें और 'ऑनलाइन लॉगिन या आवेदन करें' पर क्लिक करें.
रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड के इस्तेमाल करके लॉगिन करें.
कैप्चा कोड एंटर करके वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरा करें.
इसके बाद उम्मीदवार डैशबोर्ड ओपने करें.
स्क्रीन पर CEE एडमिट कार्ड 2026 का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
यहां से एडमिट कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर लें औ प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.
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