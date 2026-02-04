Agniveer Bharti 2026 Age Limit: इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग; जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती के आवेदन से शुरू होने से पहले लोगों द्वारा आयु सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही है. उम्मीदवारों की ओर से अधिकतम आयु सीमा में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है.
Indian Army Agniveer Recruitment 2026: भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया को दूसरी बार टाल दिया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ज्वॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन विंडो के खुलने का इंतजार था लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई नई अपडेट जारी नहीं हुई है. 3 फरवरी 2026 को आवेदन के लिए विंडो नहीं खोली गई. लेटेस्ट अपडेट से आवेदन के शुरू होने वाली तारीख को ही हटा दिया गया था. इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 को लेकर नए नोटिफिकेशन का इंतजार है जिसमें जरूरी तारीखों और अन्य डिटेल्स शामिल हो सकती हैं.
भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती के नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले अग्निवीर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है. सोशल मीडिया पर इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल तक करने की मांग की जा रही है. इसके साथ ही एक्स अकाउंट पर एक Hashtag भी ट्रेंड कर रहा है जो #Agniveer_age_relaxation है.
भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 17 साल और अधिकतम आयु सीमा 21 साल तय है. हालांकि, लोगों द्वारा इसकी उम्र बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही है. अधिकतम आयु सीमा को 23 साल तक करने की मांग की जा रही है.
इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 में अधिकतम आयु 21 साल है. पूर्व सैनिक (SOEX), सेवारत सैनिक का बेटा (SOS), युद्ध विधवा का दामाद (SOWW), पूर्व सैनिक की विधवा का गोद लिया हुआ बेटा या दामाद या फिर बेटा न होने पर गोद लिया गया बेटा हो. इसके अलावा राष्ट्रीय या राज्य या जिला या कॉलेज या स्कूल का राज्य आदि खिलाड़ी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और पहला या दूसरा स्थान प्राप्त किया हो, उन्हें अग्निवीर भर्ती के लिए हाइट, वजन और चेस्ट में छूट मिलती है.
अग्निवीर (सामान्य ड्यूटी) (सभी शाखाएं)
कक्षा 10वीं/मैट्रिक में 5 बेसिक सब्जेक्ट्स में कुल मिलाकर 45% अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक होना अनिवार्य है.
अग्निवीर (टेक) (सभी शाखाएं)
विज्ञान विषय में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ 10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा पास, कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक और प्रत्येक विषय में 40% अंक या फिर 10वीं/मैट्रिक पास, कुल मिलाकर 50% अंक और अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक, साथ ही आईटीआई से 2 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (पॉलीटेक्निक सहित) से अधिसूचना में दिए गए स्ट्रीम/ट्रेड में 2/3 वर्ष का डिप्लोमा.
इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ विज्ञान में 10+2/इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए, जिसमें एनआईओएस और आईटीआई पाठ्यक्रम शामिल हो, जो आवश्यक क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का हो और जिसमें एनएसक्यूएफ स्तर 4 या उससे ऊपर का प्रमाण पत्र हो. योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
अग्निवीर के तहत चार साल की अवधि वाली नौकरी होती है. अग्निवीरों को पहले साल में 30000 रुपये महीने का पैकेज मिलता है. इन हैंड सैलरी 21000 रुपये, अग्निवीर कॉर्पस फंड में 9000 रुपये का योगदान और भारत सरकार द्वारा 9000 रुपये योगदान शामिल है.
