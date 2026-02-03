Indian Army Agniveer Recruitment 2026: इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का इंतजार? 3 फरवरी से नहीं शुरू हुआ आवेदन, कब से प्रोसेस चालू; जानिए अपडेट

Indian Army Agniveer 2026: भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती करने के लिए फॉर्म को जारी किया जाने वाला था और इसके लिए इच्छुक लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अभी भी जारी है. दरअसल, पिछले नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया को 3 फरवरी 2026 से शुरू करना था मगर इसे लेकर वेबसाइट पर नई जानकारी जारी कर दी गई है जिससे ये संकेत मिल रहा है कि अभी और दिन इंतजार करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत होने में देरी हो सकती है. आइए इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानते हैं.

3 फरवरी से नहीं शुरू हुए आवेदन

भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 3 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 3 फरवरी तारीख थी मगर फॉर्म भरने के लिए जब आप आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएंगे तब देखेंगे कि वहां कोई फॉर्म है ही नहीं. पहले जहां 3 तारीख दिख भी रही थी लेकिन अब कोई तारीख नहीं बस ‘जल्द शुरू होगा’ ये नोटिफिकेशन शो होगा.

क्या है नया अपडेट?

भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की जगह नया नोटिफिकेशन शो हो रहा है जिसमें लिखा है- ‘भर्ती साल 2026 के लिए इंडियन आर्मी में अग्निवीर और जूनियर कमीशन अधिकारियों या अन्य रैंकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन 'कॉमन एंट्रेंस एग्जाम' के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होगा।’ फिलहाल, कोई जानकारी नहीं है लेकिन उम्मीद है कि दो दिनों में प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

अग्निवीर भर्ती के लिए कितनी हाइट जरूरी?

अग्निवीर भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर आवेदन कर सकते हैं और सभी के लिए सही हाइट वाले योग्य होंगे. अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन जैसे पदों के लिए पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 170 सेमी होनी चाहिए। जबकि, छाती 77 सेमी और सीना 170 सेमी तक होनी चाहिए. अग्निवीर क्लर्क और स्टोरकीपर टेक्निकल ट्रेड के लिए अलग हाइट की योग्यता चाहिए. इच्छुक पुरुष उम्मीदवार की हाइट 162 सेमी तक होनी चाहिए। जबकि, 77 सेमी सीना और 5 सेमी छाती होनी चाहिए।

अग्निवीर भर्ती के लिए कितने अंकों से पास होना जरूरी?

अग्निवीर टेक्निकल पद के लिए उम्मीदवार के पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिनमें कम से कम 40 प्रतिशत तक अंक आए हो. 50 प्रतिशत अंकों से 12वीं पास वालों को योग्य माना जाएगा.

अग्निवीर क्लर्क या स्टोरकीपर टेक्निकल पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम का चलेगा लेकिन 12वीं में 60 प्रतिशत तक अंक होने चाहिए. जबकि, सभी सब्जेक्ट में 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इस पद के लिए टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी होगा.

अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है जिसमें न्यूनतम अंक 33 प्रतिशत तक होने चाहिए। अधिक जानकारी या संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जा सकते हैं.

