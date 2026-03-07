Advertisement
trendingNow13132487
Hindi Newsनौकरीभारतीय सेना में नौकरी का बड़ा मौका! अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ये है आखिरी तारीख, जल्दी भरें फॉर्म

भारतीय सेना में नौकरी का बड़ा मौका! अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ये है आखिरी तारीख, जल्दी भरें फॉर्म

भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए 25 हजार से ज्यादा पदों पर युवाओं की भर्ती की जाने वाली है. 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और दस्तावेज जांच शामिल है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय सेना में नौकरी का बड़ा मौका! अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ये है आखिरी तारीख, जल्दी भरें फॉर्म

भारतीय सेना में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए सेना में 25 हजार से ज्यादा पदों पर युवाओं को मौका दिया जाएगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है.

किन पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर युवाओं को मौका मिलेगा. इनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क या स्टोरकीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सोल्जर फार्मा, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और महिला मिलिट्री पुलिस जैसे पद शामिल हैं.

योग्यता और उम्र सीमा
अग्निवीर भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार पढ़ाई की योग्यता तय की गई है. इस भर्ती में 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

चयन कैसे होगा
अग्निवीर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) लिया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और भर्ती रैली में शामिल होना होगा. इन चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और फिर दस्तावेजों की जांच होगी. इन सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चुना जाएगा.

वेतन और भत्ते
अग्निपथ योजना के तहत चुने गए अग्निवीरों को हर साल बढ़ती हुई सैलरी दी जाती है. पहले साल लगभग 30 हजार रुपये प्रति महीने मिलेंगे. दूसरे साल करीब 33 हजार रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे. तीसरे साल में यह बढ़कर लगभग 36,500 रुपये हो जाएगा और चौथे साल करीब 40 हजार रुपये प्रति महीने तक सैलरी मिलती है. बता दें, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है. 

कैसे करें आवेदन
अग्निवीर भर्ती के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होमपेज पर Agniveer Recruitment 2026 का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी बनानी होगी. फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. इसके साथ फोटो, साइन और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आखिर में आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा.

यह भी पढ़ें: डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा सपना! AIIMS दिल्ली में कैसे मिलता है MBBS में दाखिला, जानिए पूरा प्रोसेस

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Agniveer Recruitment

Trending news

'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
bengal elections
'बंगाल कमजोर किया तो दिल्ली सरकार गिरा देंगे...' CM ममता का भाजपा पर तीखा हमला
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
Ram Rahim
गुरमीत राम रहीम को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पत्रकार की हत्या मामले में हुआ बरी
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
kolkata
सुबह-सुबह धमाकों से दहला कोलकाता, बंद पड़े मकान में लगातार हुए कई ब्लास्ट
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
The Kerala Story 2
खूब कमाई कर रही ‘केरल स्टोरी 2’, राहुल गांधी को नहीं आ रही रास, बताया प्रोपेगेंडा
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
LPG
US-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े LPG सिलेंडरों के दाम, जानिए क्यो होंगी नई कीमतें
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
India US relation
भारत की तरक्की से क्यों डरा अमेरिका? 20 साल पहले चीन के साथ किस गलती का है मलाल
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
Kalyan Banerjee
'तो उंगली काट देता...', ममता बनर्जी के सांसद बनर्जी के बिगड़े बोल; किसे बनाया निशाना
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Indian Navy
ईरान के दूसरे युद्धपोत को बचाने के लिए भारत ने चला दांव, मुंह ताकता रह गया US
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Plane Crash: पूछताछ के नाम पर VIP ट्रीटमेंट? CID की जांच पर उठे सवाल
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार
National News
US के भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट देने पर भड़के ओवैसी, BJP-RSS को लगाई फटकार