भारतीय सेना में नौकरी का बड़ा मौका! अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ये है आखिरी तारीख, जल्दी भरें फॉर्म

भारतीय सेना में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के जरिए सेना में 25 हजार से ज्यादा पदों पर युवाओं को मौका दिया जाएगा. आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है.

किन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के तहत अलग-अलग पदों पर युवाओं को मौका मिलेगा. इनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क या स्टोरकीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सोल्जर फार्मा, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और महिला मिलिट्री पुलिस जैसे पद शामिल हैं.

योग्यता और उम्र सीमा

अग्निवीर भर्ती के लिए अलग-अलग पदों के अनुसार पढ़ाई की योग्यता तय की गई है. इस भर्ती में 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए.

चयन कैसे होगा

अग्निवीर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) लिया जाएगा. इसके बाद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट और भर्ती रैली में शामिल होना होगा. इन चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और फिर दस्तावेजों की जांच होगी. इन सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चुना जाएगा.

वेतन और भत्ते

अग्निपथ योजना के तहत चुने गए अग्निवीरों को हर साल बढ़ती हुई सैलरी दी जाती है. पहले साल लगभग 30 हजार रुपये प्रति महीने मिलेंगे. दूसरे साल करीब 33 हजार रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे. तीसरे साल में यह बढ़कर लगभग 36,500 रुपये हो जाएगा और चौथे साल करीब 40 हजार रुपये प्रति महीने तक सैलरी मिलती है. बता दें, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है.

कैसे करें आवेदन

अग्निवीर भर्ती के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां होमपेज पर Agniveer Recruitment 2026 का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन आईडी बनानी होगी. फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. इसके साथ फोटो, साइन और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आखिर में आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा.

