देश सेवा का सपना: भारतीय सेना में ये हैं एंट्री के रास्ते... ऐसे बना सकते हैं आर्मी में करियर

Indian Army Options: भारतीय सेना की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि सेवा, सम्मान और बलिदान की राह है. राष्ट्र सेवा के संकल्प के रूप में भारतीय सेना में नौकरी करने वालों को जाना जा सकता है. भारतीय सेना में नौकरी करने वालों के लिए अनुशासन जीवन की पहचान बनता है, हर दिन देश के लिए जीने और मरने की राह होती है. सिर्फ एक वर्दी नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक होता है. अगर आप देश सेवा की राह को चुनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे भारतीय सेना में एंट्री हो सकती है तो चिंता न करें. अपने अंदर की देशभक्ति और साहस को दर्शाने के लिए भारतीय सेना में एंट्री के कई रास्ते हैं जिनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं.

भारतीय सेना में अधिकारी या जवान क्या बनना चाहते हैं?

भारतीय सेना में एंट्री चाहिए लेकिन क्या ये सोच चुके हैं कि आपको आर्मी ऑफिसर बनना है या भारतीय सेना में जवान बनना चाहते हैं. दरअसल, भारतीय सेना में अधिकारी और जवान दोनों स्तरों पर भर्ती होती है और दोनों के लिए अलग-अलग रास्ते हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय सेना में ऑफिसर या जवान बनने के लिए कौन से रास्ते सही हैं?

भारतीय सेना में अधिकारी बनने के रास्ते

1. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA):- 12वीं में साइंस लेने वाले छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद एनडीए कर सकते हैं. इसमें भर्ती के लिए 16.5 से 19.5 साल के बीच उम्र होनी चाहिए. इस आयु सीमा वाले NDA परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं. लिखित परीक्षा और SSB इंटरव्यू के बाद चयन होता है और फिर NDA, खडकवासला में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. इसमें अच्छे परिणाम हासिल करने के बाद अफसर बन सकते हैं.

2. संयुक्त रक्षा सेवाएं (CDS):- ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद सीडीएस परीक्षा के लिए योग्य तब हो सकते हैं जब आप 19 से 25 साल की आयु सीमा में आते हों. चयन के बाद IMA या OTA में ट्रेनिंग के लिए जाना होता है.

3. तकनीकी प्रवेश योजना (TES):- 12वीं के बाद JEE परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार तकनीकी प्रवेश योजना के जरिए बिना लिखित परीक्षा और सीधे SSB इंटरव्यू के बाद नौकरी हासिल कर सकते हैं.

4. टीजीसी / एसएससी टेक:- अगर आप इंजीनियर हैं तो बिना लिखित परीक्षा के टेक्निकल ब्रांच में अफसर बन सकते हैं लेकिन इसके लिए SSB इंटरव्यू में पास होना होगा. इसके बाद सेलेक्ट हो सकते हैं.

5. एनसीसी स्पेशल एंट्री:- अगर आपके पास NCC का ‘C’ सर्टिफिकेट है तो एनसीसी के स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत बिना लिखित परीक्षा के सीधे SSB इंटरव्यू के लिए चयनित हो जाएंगे. इसमें सफल होने के बाद भारतीय सेना में नौकरी हासिल कर सकेंगे.

भारतीय सेना में जवान बनने के रास्ते?

अगर आप भारतीय सेना में अफसर की बजाए जवान बनना चाहते हैं तो 8वीं, 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री भी मान्य हैं. अलग-अलग रास्ते में विभिन्न योग्यता और चयन प्रक्रिया है. अग्निवीर योजना के तहत जवान बनने के लिए 10वीं या 12वीं तक पढ़ने वाले आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 17.5 से 21 साल तक होनी चाहिए. 4 साल के लिए भारतीय सेना में नौकरी मिलती है. लिखित परीक्षा के अलावा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी होता है जिसके बाद उम्मीदवार का चयन हो सकता है.

भारतीय सेना में अन्य भर्तियां भी

आप चाहें तो भारतीय सेना में जीडी, क्लर्क या ट्रेड्समैन जैसे पदों के बारे में सोच सकते हैं. आर्मी रैली या ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए भर्ती हो सकती है. पोस्ट के अनुसार अलग-अलग योग्यता की जरूरी है. 8वीं, 10वीं या 12वीं वाले आवेदन करने का सोच सकते हैं.

