IAIP 2026: इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, इस दिन से पहले करें आवेदन, रोजाना इतना मिलेगा स्टाइपेंड

Indian Army Internship Programme 2026: देश की आन, बान, शान और अभिमान भारतीय सेना में इंटर्नशिप करने से अपने शानदार करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम (DGIS) ने इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम (IAIP) 2025 के लिए आवेदन मांगा है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना में इंटर्नशिप करने की इच्छा रखते हैं, वे 21 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 के लिए वो उम्मीदवारों आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास BE/B.Tech या M.Tech या PhD की डिग्री मान्यता प्राप्त संस्थान से है.

इंटर्नशिप अवधि

इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप की अवधि 75 दिनों की होगी, जो 12 जनवरी से 27 मार्च, 2026 तक चलेगी. इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न को नई दिल्ली या बेंगलुरु में तैनात किया जाएगा, जहां वे सेना की टीमों के साथ मिलकर सुरक्षित और मिशन-महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पर काम करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्देश्य

इस इंटर्नशिप का उद्देश्य युवा टेक्नोलॉजिस्ट को सीधे डिफेंस इनोवेशन सिस्टम से जोड़ना है. ताकि वे AI, न्यू टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों पर काम करके रक्षा आधुनिकीकरण में योगदान दे सकें.

ये भी पढ़ें: AIBE 20 Answer Key 2025: रिजल्ट का इंतजार खत्म! BCI जल्द जारी करेगा फाइनल आंसर-की, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रति दिन 1,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे यानी कुल 75 दिनों के लिए कैंडिडेट्स को 75,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे

ऐसे करें आवेदन

इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार इंस्टाग्राम पोस्ट में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें या दिए गए लिंक पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: Railway Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए खुशखबरी! रेलवे में 22000 पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानिए डिटेल्स