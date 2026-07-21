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Indian Army NCC Entry 2026: बिना परीक्षा बनेंगे लेफ्टिनेंट, आर्मी में स्पेशल एंट्री से सीधी भर्ती; जानें योग्यता से लेकर पूरी डिटेल्स

Indian Army NCC Special Entry 2026: ऐसे उम्मीदवार जिनके पास एनसीसी रही है वो आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए बिना लिखित परीक्षा के चयन हो सकता है. भारतीय सेना में कैसे और किसे लेफ्टिनेंट पद मिल सकेगा? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 21, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:51 PM IST
Indian Army NCC Entry 2026: बिना परीक्षा बनेंगे लेफ्टिनेंट, आर्मी में स्पेशल एंट्री से सीधी भर्ती; जानें योग्यता से लेकर पूरी डिटेल्स
Image Credit: ncc special entry

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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