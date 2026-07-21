/Indian Army NCC Entry 2026: बिना परीक्षा बनेंगे लेफ्टिनेंट, आर्मी में स्पेशल एंट्री से सीधी भर्ती; जानें योग्यता से लेकर पूरी डिटेल्स

ये भर्ती सामान्य भर्ती से अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट रखने वाले पात्र उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. एनसीसी के दौरान मिले सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और नेतृत्व कौशल को देखते हुए भारतीय सेना इन अभ्यर्थियों को अधिकारी बनने का खास अवसर देती है. ऐसे में जो युवा सेना में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये भर्ती बेहतरीन मौका है. इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.