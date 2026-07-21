/Indian Army NCC Entry 2026: बिना परीक्षा बनेंगे लेफ्टिनेंट, आर्मी में स्पेशल एंट्री से सीधी भर्ती; जानें योग्यता से लेकर पूरी डिटेल्स

Indian Army NCC Special Entry 2027: भारतीय सेना में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे एनसीसी कैडेट्स के लिए सुनहरा अवसर आया है. आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 125वीं कोर्स (April 2027) के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इस भर्ती के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति का मौका मिलेगा.
ये भर्ती सामान्य भर्ती से अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एनसीसी 'C' सर्टिफिकेट रखने वाले पात्र उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं. एनसीसी के दौरान मिले सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और नेतृत्व कौशल को देखते हुए भारतीय सेना इन अभ्यर्थियों को अधिकारी बनने का खास अवसर देती है. ऐसे में जो युवा सेना में ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये भर्ती बेहतरीन मौका है. इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
भारतीय सेना की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के तहत कुल 76 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. NCC पुरुष उम्मीदवार के 70 पदों में 7 पद युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित हैं. जबकि, NCC महिला उम्मीदवार के 6 पद खाली हैं. रिक्तियों की संख्या में आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है.
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक (Graduation) पास होना चाहिए.
लास्ट ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते निर्धारित समय तक डिग्री पूरी कर लें.
उम्मीदवार के पास NCC का 'C' सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें कम से कम 'B' ग्रेड प्राप्त होना जरूरी है.
उम्मीदवार ने एनसीसी की सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग में कम से कम 2 या 3 साल सेवा की हो.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए. आयु की गणना भारतीय सेना के नोटिफिकेशन में दिए गए कट ऑफ डेट के अनुसार की जाएगी.
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. आवेदन की जांच और शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर चयन किया जाएगा. SSB इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट और फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा.
सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
यहां पर Officer Entry / NCC Special Entry 125 Course का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
पहले रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन कर लें और फिर आवेदन फॉर्म भरें.
जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट निकाल लें.
एनसीसी स्पेशल एंट्री उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है, जो बिना सीडीएस जैसी लिखित परीक्षा दिए भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं. एनसीसी के माध्यम से पहले से मिले प्रशिक्षण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीमवर्क का लाभ उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में मिलता है. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स इस भर्ती का इंतजार करते हैं.