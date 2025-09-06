Indian Army NCC Vacancy 2025: बिना एग्जाम के भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका! हर महीने मिलेंगे 56100 रुपये, जानें आवेदन का तरीका

Indian Army NCC Vacancy 2025: क्या आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं? अगर हां, तो बिना किसी परीक्षा के भारत की सेना में लेफ्टिनेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इंडियन आर्मी की ओर से SSC NCC 123rd कोर्स में पुरुष और महिलाओं की कुल 76 भर्ती की जा रही है. जल्द ही भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस बंद होने वाला है. 11 सितंबर के बाद आप सेना के SSC NCC 123rd कोर्स में आवेदन नहीं कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि कहां से आप SSC NCC 123rd कोर्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आयु सीमा क्या है और ट्रेनिंग के दौरान कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा?

Indian Army NCC Entry: शैक्षणिक योग्यता

स्कूल या कॉलेज का एनसीसी सर्टिफिकेट जरूरी कम से कम 2 साल NCC 'C' सर्टिफिकेट चलेगा. मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री फाइनल ईयर में पढ़ाई करने वाले जिन्हें कोर्स शुरू होने से पहले डिग्री हासिल हो जाएगी.

आयु सीमा

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 01 जनवरी 2026 तक की देखी जाएगी. कम से कम उम्र 19 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए. आप आयु से लेकर शैक्षणिक योग्यता की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं.

कहां से करें आवेदन?

भारतीय सेना के SSC NCC 123rd कोर्स में भर्ती के लिए आपको भारतीय आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. joinindianarmy.nic.in पर एसएससीस एनसीसी का नोटिफिकेशन मिलेगा जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन करने के बाद योग्य उम्मीदवार का चयन SSB इंटरव्यू के लिए किया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर जाकर मेरिट लिस्ट में आपका नाम शामिल हो सकता है. सारे प्रोसेस के बाद आखिर में जॉइनिंग लेटर जारी हो जाएगा. इंडियन आर्मी के सर्विस सेलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दो स्टेज में होता है. इस सिलेक्शन टेस्ट की प्रक्रिया कुल 5 दिन की होती है. चयनित के लिए ट्रेनिंग की अवधि 49 हफ्ते की रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 56,100 रुपये दिए जाएंगे. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लेफ्टिनेंट रैंक होगी.

