Indian Army NCC Vacancy 2025: बिना एग्जाम के भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका! हर महीने मिलेंगे 56100 रुपये, जानें आवेदन का तरीका
Advertisement
trendingNow12911130
Hindi Newsनौकरी

Indian Army NCC Vacancy 2025: बिना एग्जाम के भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका! हर महीने मिलेंगे 56100 रुपये, जानें आवेदन का तरीका

Indian Army NCC Vacancy 2025: भारतीय सेना एनसीसी 123वें कोर्स के लिए 79 भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रोसेस 11 सितंबर 2025 तक अपना सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Indian Army NCC Vacancy 2025: बिना एग्जाम के भारतीय सेना में भर्ती होने का मौका! हर महीने मिलेंगे 56100 रुपये, जानें आवेदन का तरीका

Indian Army NCC Vacancy 2025: क्या आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं? अगर हां, तो बिना किसी परीक्षा के भारत की सेना में लेफ्टिनेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इंडियन आर्मी की ओर से SSC NCC 123rd कोर्स में पुरुष और महिलाओं की कुल 76 भर्ती की जा रही है. जल्द ही भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस बंद होने वाला है. 11 सितंबर के बाद आप सेना के SSC NCC 123rd कोर्स में आवेदन नहीं कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि कहां से आप SSC NCC 123rd कोर्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आयु सीमा क्या है और ट्रेनिंग के दौरान कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा?

Indian Army NCC Entry: शैक्षणिक योग्यता

  1. स्कूल या कॉलेज का एनसीसी सर्टिफिकेट जरूरी
  2. कम से कम 2 साल NCC 'C' सर्टिफिकेट चलेगा.
  3. मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री
  4. फाइनल ईयर में पढ़ाई करने वाले जिन्हें कोर्स शुरू होने से पहले डिग्री हासिल हो जाएगी.

आयु सीमा

Add Zee News as a Preferred Source

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 01 जनवरी 2026 तक की देखी जाएगी. कम से कम उम्र 19 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए. आप आयु से लेकर शैक्षणिक योग्यता की अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं.

कहां से करें आवेदन?

भारतीय सेना के SSC NCC 123rd कोर्स में भर्ती के लिए आपको भारतीय आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. joinindianarmy.nic.in पर एसएससीस एनसीसी का नोटिफिकेशन मिलेगा जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं.

आवेदन करने के बाद योग्य उम्मीदवार का चयन SSB इंटरव्यू के लिए किया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर जाकर मेरिट लिस्ट में आपका नाम शामिल हो सकता है. सारे प्रोसेस के बाद आखिर में जॉइनिंग लेटर जारी हो जाएगा. इंडियन आर्मी के सर्विस सेलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दो स्टेज में होता है. इस सिलेक्शन टेस्ट की प्रक्रिया कुल 5 दिन की होती है. चयनित के लिए ट्रेनिंग की अवधि 49 हफ्ते की रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 56,100 रुपये दिए जाएंगे. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लेफ्टिनेंट रैंक होगी.

ये भी पढ़ें- IB ACIO Exam City 2025: खुफिया विभाग में एसीआईओ एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, जानें डाउनलोड प्रोसेस और कैसे होगी इंटेलिजेंस ऑफिसर की परीक्षा?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Indian Army NCC Vacancy 2025

Trending news

RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
LIVE UPDATE
Aaj Ki Taza Khabar: दरगाह में अशोक चिह्न लगाने के मामले में आतंकियों ने JK वक्फ बोर्ड चीफ अंद्राबी को दी जान से मारने की धमकी
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
Maharashtra politics
महिला IPS को धमकी देना बना गले की हड्डी, उद्धव ठाकरे गुट अजित पवार पर हो गया हमलावर
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
India’s chip dream
भारत में बनाए गए चिप से चलने वाले टेलीकॉम सिस्टम को मिली TEC की मंजूरी
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
KA Sengottaiyan
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
;