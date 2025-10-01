Advertisement
Indian Army Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में ग्रुप-C के 194 पदों पर निकली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए सैलरी

Indian Army Recruitment 2025 Vacancy: इंडियन आर्मी में ग्रुप-सी के विभिन्न 194 पदों पर भर्ती के नई वैकेंसी निकली है, जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:51 PM IST
Indian Army Recruitment 2025 Notification: इंडियन आर्मी में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर ने ग्रुप-सी के विभिन्न 194 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए निर्धारित पते पर भेज सकते हैं. 
 
इन 194 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) - 02 पद

  • फायरमैन - 01 पद

  • व्हीकल मैकेनिक (सशस्त्र लड़ाकू वाहन), हाइली स्किल्ड-II - 04 पद

  • फिटर (स्किल्ड) - 03 पद

  • वेल्डर (स्किल्ड) - 03 पद

  • ट्रेड्समैन मेट - 08 पद

  • वॉशर मैन - 02 पद

  • कुक - 01 पद

  • लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) - 03 पद

  • इलेक्ट्रीशियन (पावर) (हाइली स्किल्ड-II) - 02 पद

  • टेलीकॉम मैकेनिक (हाइली स्किल्ड-II) - 07 पद

  • Upholster (स्किल्ड) - 01 पद

  • फायरमैन - 03 पद

  • लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) - 02 पद

  • स्टोर कीपर - 03 पद

  • इलेक्ट्रीशियन (हाइली स्किल्ड-II) - 02 पद

  • Upholster (स्किल्ड) - 02 पद

  • मशीनिस्ट (स्किल्ड) - 04 पद

  • वेल्डर (स्किल्ड) - 01 पद

  • टिन और कॉपर स्मिथ (स्किल्ड) - 01 पद

  • ट्रेड्समैन मेट - 17 पद

  • लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) - 07 पद

  • स्टोर कीपर - 04 पद

  • इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक - 01 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड और संस्थान से 10 और 12वीं की डिग्री के साथ संबंधित पद के अनुसार योग्यता और डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 5200 रुपये से 20,200 रुपये प्रति महीने होगी. 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • स्किल टेस्ट 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

  • मेडिकल एग्जामिनेशन 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

;