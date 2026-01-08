Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना एग्जाम के होगी भर्ती; जानें आवेदन प्रोसेस

Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सेना में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला और पुरुष के लिए भर्ती निकली है. आइए योग्यता से लेकर आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
Indian Army Recruitment 2026: क्या आप भी भारतीय सेना के साथ जुड़ने का सपना देखते है? अगर हां, तो आपके लिए खुशखबरी है. इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला और पुरुष एंट्री के लिए भर्ती निकली है. इस पद के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आर्मी टेक्निकल द्वारा महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन के लिए विंडो खुलने और बंद होने की तारीखें भी अलग हैं. ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट पद हासिल करने का अच्छा मौका मिल रहा है, आइए फटाफट योग्यता, आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य डिटेल्स जान लेते हैं.
कब तक आवेदन का मौका?
भारतीय फौज SSC Tech 67th के नोटिफिकेशन के अनुसार पुरुष एंट्री के लिए आवेदन की तारीख 7 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक की है. जबकि, महिला एंट्री के लिए आवेदन की तारीख 6 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक की है. कुल 380 पद खाली है जिनमें पुरुषों के लिए 350 पद और महिलाओं के लिए 30 पदों पर वैकेंसी है.
किन योग्यता की जरूरत?
कितनी मिलेगी सैलरी?
चयनित उम्मीदवारों को कुल 49 हफ्तों की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी जो अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक रहेगी. ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट रैंक हासिल होगी. इस पद के अनुसार लगभग 17-18 लाख सालाना सैलरी होगी. जबकि, ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 56,100 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.
कैसे करें आवेदन?
आवेदन करने वालों में से शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी, मेडिकल जैसे चरणों के बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. बिना लिखित परीक्षा के डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी. ध्यान रहे कि इंटरव्यू के दौरान आपको अपने सभी दस्तावेज ओरिजिनल ले जाने होंगे. इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है.
