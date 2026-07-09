/Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में महिलाओं के लिए नौकरी, ऑफिसर बनने मिल रहा मौका; ऐसे करें आवेदन

Indian Army SSCW Tech 68 Recruitment: अगर आप देश सेवा का जज्बा रखती हैं और भारतीय सेना में एक गौरवशाली करियर बनाना चाहती हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है. भारतीय सेना ने महिला इंजीनियरों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमन (SSCW Tech - 68) कोर्स के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से योग्य महिला उम्मीदवारों को सेना में ऑफिसर रैंक पर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका मिलेगा.