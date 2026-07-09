/Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में महिलाओं के लिए नौकरी, ऑफिसर बनने मिल रहा मौका; ऐसे करें आवेदन

Indian Army SSCW Tech 68 Recruitment: अगर आप देश सेवा का जज्बा रखती हैं और भारतीय सेना में एक गौरवशाली करियर बनाना चाहती हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है. भारतीय सेना ने महिला इंजीनियरों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमन (SSCW Tech - 68) कोर्स के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से योग्य महिला उम्मीदवारों को सेना में ऑफिसर रैंक पर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका मिलेगा.
ये भर्ती भारतीय सेना के तकनीकी विभाग के लिए है. इसके तहत चयनित महिला उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA), चेन्नई में प्री-कमिशन ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन किया जाएगा. आइए भारतीय सेना एसएससीडब्लू टेक भर्ती से संबंधित योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं.
SSCW (Tech) 68 के तहत योग्य अविवाहित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. इसके लिए 8 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जबकि, 6 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन के तहत 49 सप्ताह तक ट्रेनिंग चलेगी.
शैक्षणिक योग्यता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ट्रेड/स्ट्रीम में इंजीनियरिंग (B.E. / B.Tech) की डिग्री होनी चाहिए. इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही छात्राएं भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन शर्त के अनुसार ट्रेनिंग शुरू होने तक अपनी डिग्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है.
आयु सीमा:- न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 27 साल के बीच होनी चाहिए.
सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Officers Entry Apply/Login' के विकल्प पर क्लिक करें.
अगर नए यूजर हैं तो 'Registration' पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं या फिर सीधे लॉगिन करें.
डैशबोर्ड पर 'Apply Online' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें और 'SSC Officer (Tech)' का चयन करें.
आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां ध्यानपूर्वक भर दें.
आवश्यक दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.
भारतीय सेना में इस पद के लिए चयन प्रक्रिया बिना किसी लिखित परीक्षा के होती है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का नाम उनके इंजीनियरिंग के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसके बाद उन्हें SSB इंटरव्यू में शामिल होना होता है. उम्मीदवारों को 5 दिनों के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इसमें पास होने के बाद मेडिकल टेस्ट देना होता है और फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है.