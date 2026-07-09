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Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में महिलाओं के लिए नौकरी, ऑफिसर बनने मिल रहा मौका; ऐसे करें आवेदन

Indian Army SSCW Tech 68 Recruitment: भारतीय सेना में महिलाओं के लिए भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य महिला उम्मीदवारों को सेना में ऑफिसर बनने का मौका दिया जा रहा है, आइए जानते हैं कि किन योग्यता की जरूरत है और क्या आवेदन प्रक्रिया है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:54 AM IST
Indian Army Recruitment: भारतीय सेना में महिलाओं के लिए नौकरी, ऑफिसर बनने मिल रहा मौका; ऐसे करें आवेदन
Image Credit: Indian Army SSCW Tech 68 RecruitmentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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